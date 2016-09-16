200张演出票免费赠给参赛选手图文：老年团友峡江游轮上庆中秋国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼
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 第9版 楚动
·200张演出票免费赠给参赛选手
·图文：老年团友峡江游轮上庆中秋
·国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显
·图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱
·图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼
楚天都市报电子版
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9 楚动 2016.9.16 星期五
图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱
    楚天都市报讯 武汉时尚地标——凯德广场·武胜，自开业以来，都是武汉潮人的购物圣地！9月15日，凯德广场·武胜迎来四周年店庆，刮起“放肆”旋风。当天10点开门前，就有大批市民在门口等候。数千份哈根达斯、蛋糕、面膜等免费到店礼，一小时内被领取一空。4元爆款小食、5折精选美食，引得吃货们放肆享受！潮牌服饰3折起，当季爆款168元，让剁手族们按耐不住。当晚，《中国新歌声》明星学员由美亲临现场，带来精彩表演，将凯德广场·武胜四周年店庆推向了高潮。当天，共吸引了6万多市民涌向凯德广场·武胜。据悉，凯德广场·武胜将在10月送上一份“大礼”，拭目以待吧。


   