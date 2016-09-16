查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 楚动 ·200张演出票免费赠给参赛选手 ·图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 ·国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显 ·图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱 ·图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 200张演出票免费赠给参赛选手 · 图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 · 国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌 · 图文：凯德广场·武胜四周年放“ · 图文：湖北企业的名字刻上南开教 9 楚动 2016.9.16 星期五 国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显 楚天都市报讯 9月9日，由亚洲品牌网、人民日报海外版和新华网联合主办的第11届亚洲品牌盛典在北京隆重举行。会上揭晓了备受瞩目的“2016年亚洲品牌500强榜单”并颁发了多项重量级亚洲品牌奖项。

截止2015年，国美电器的品牌价值高达750.02亿元，凭借优质的品牌形象、领先的战略发展模式与良好的市场表现，国美在连续四次获得“亚洲品牌500强”殊荣后，第五次上榜“亚洲品牌500强”，同时荣膺“亚洲十大最具影响力品牌”大奖。

据悉，亚洲品牌盛典素有“品牌风向标”美誉，秉承“品牌决胜未来”的理念，致力于发现品牌的真实价值，已成为亚洲品牌通往世界的重要桥梁。

为保证榜单的权威性，组委会从市场表现、发展潜力、质量水平、效益水平四大维度对企业进行了综合考量，关注品牌长远的社会价值。入围“亚洲品牌500强”的企业，均是亚洲地区各行各业的翘楚，国美五度上榜，不仅体现了行业各方对国美品牌价值的认可，更是对国美品牌建设和发展模式的肯定。

互联网浪潮改变了产品、服务和信息传播的通路，但并未改变商业的基本运行规律，“用户本位”仍然是品牌建设的本质原则。成立近30年，国美始终秉承“信”文化，以用户需求为核心，致力于成就消费者品质生活。在互联网时代，国美延展了创造用户价值的内涵，借助“互联网+”的平台力量，转型为线上线下无缝融合的家庭整体解决方案供应商，扩大价值边界，打造了互联网经济下品牌的核心竞争力。2016年，在“全渠道、新场景、强链接”的战略指引下，国美电器积极变革，在线下门店场景化改造的同时，积极拓展年轻群体的消费市场与购物习惯。





