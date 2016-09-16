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楚天都市报讯（记者付志 林许洋 通讯员施鹏）明月清风相伴，健康出游峡江。昨日中秋佳节，由本报联合峡州国旅、六源堂联合推出的三峡养生游继续着美好行程，数十名团友在峡江上度过了一个难忘而美丽的中秋。

昨日清晨6时许，三峡薄雾弥漫。站在游轮甲板上，呼吸着清新的空气，欣赏着两岸如画的美景，团友们感到十分惬意。“我活了这么多年，还是第一次在游轮上赏月过中秋呢。”团友彭先生牵着老伴的手，站在甲板上高兴地说。

六源堂资深健康管理师周红钢，带着团友们在甲板上做起了晨练操。三天的游玩中，六源堂的随队专家们为团里多位老人免费做了康复治疗。团友姚女士腿部患风湿十多年了，专家为她做了针灸、拔罐、刺络等治疗后，她感到轻松多了：“没想到出来旅游还有这么增值的健康保健活动！”

昨日下午3时许，午休过后的团友们，在游轮上聆听了一堂生动的健康讲座。周红钢老师为团友们细心讲解了旅途保健、中医“治未病”、慢性病调养等方面的专业知识，并一一为团友提供健康管理和健康咨询。此外，每位游客还将获得价值五百元的六源堂健康体验券，凭券回武汉还可以享受免费的名医咨询和中医特色健康管理评估服务。

中秋之夜，游轮上还特意进行了系列庆祝活动，吃月饼、赏明月，听歌舞……团友们度过了一个难忘的节日。

峡州国旅负责人介绍，三峡养生游本月下一出团日期为9月18日。武汉发团，宜昌上船，经神农溪、巫峡、瞿塘峡，在丰都港下船，然后换乘大巴赴重庆永川、酉阳、黔江、湖北建始、宜昌，返回武汉。旅程中，游客不仅可以欣赏三峡美丽秋景，还可游览酉州、濯水两个古镇，张飞庙、黔江城市峡谷、石门河三个4A级景区以及屈原故里、乐和乐都、酉阳桃花源、神龙四个5A级景区，整个旅程共七天。

即日起（节日不休），本报武汉市各发行站接受市民咨询及报名参团，精品线旅游价为1480元/人。本报读者凭有效期内的全年订报发票可享受150元的优惠（限一票一客），我们将派人上门为您办理相关手续，咨询热线027-88568100。





