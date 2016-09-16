查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·广告 ·图文：交警首次带着代驾司机查酒驾 ·拎包贼藏身地铁站厕所作案 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·遗失发票被扣8600元奖金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：交警首次带着代驾司机查酒 · 拎包贼藏身地铁站厕所作案 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 遗失发票被扣8600元奖金 8 法治 2016.9.16 星期五 遗失发票被扣8600元奖金 女白领辞职后要求补偿被法院驳回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 实习生郭佳惠）女白领王某将一张退税发票遗失，造成公司损失20余万元，公司扣除了王某奖金8600余元。王某辞职后提起诉讼向公司索赔，要求经济补偿等7万余元。昨悉，硚口区法院审理后认为，王某违反公司劳动制度，公司不必对其补偿，驳回她这一诉请，判决该公司只需向她支付未休年休假工资9000余元。

本案焦点在于公司扣发王某部分奖金是否正当？法院审理后认为，王某在入职时，签收了公司制订的《劳动规则》。该规则规定：造成5千元以上损失者可以给予严重警告并部分或全部扣除年度奖金。现该公司认为，王某行为构成严重违纪，但因未曾受过有关专业财务知识培训，故减轻处分，扣发2014年上半年部分奖金。可见该公司亦认识到，公司损失的责任并非应由王某全部承担，仅扣发了部分奖金，处罚行为具有正当性，故无须再向王某支付扣发奖金。

另外，法院认为，王某以此为由解除劳动合同，应自担后果。该公司无须向王某支付解除劳动合同的经济补偿金，但需支付王某未休年休假工资9000余元，遂作出上述判决。





