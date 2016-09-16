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 第8版 法治
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楚天都市报电子版
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8 法治 2016.9.16 星期五
遗失发票被扣8600元奖金
女白领辞职后要求补偿被法院驳回
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 实习生郭佳惠）女白领王某将一张退税发票遗失，造成公司损失20余万元，公司扣除了王某奖金8600余元。王某辞职后提起诉讼向公司索赔，要求经济补偿等7万余元。昨悉，硚口区法院审理后认为，王某违反公司劳动制度，公司不必对其补偿，驳回她这一诉请，判决该公司只需向她支付未休年休假工资9000余元。
    本案焦点在于公司扣发王某部分奖金是否正当？法院审理后认为，王某在入职时，签收了公司制订的《劳动规则》。该规则规定：造成5千元以上损失者可以给予严重警告并部分或全部扣除年度奖金。现该公司认为，王某行为构成严重违纪，但因未曾受过有关专业财务知识培训，故减轻处分，扣发2014年上半年部分奖金。可见该公司亦认识到，公司损失的责任并非应由王某全部承担，仅扣发了部分奖金，处罚行为具有正当性，故无须再向王某支付扣发奖金。
    另外，法院认为，王某以此为由解除劳动合同，应自担后果。该公司无须向王某支付解除劳动合同的经济补偿金，但需支付王某未休年休假工资9000余元，遂作出上述判决。


   