查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·广告 ·图文：交警首次带着代驾司机查酒驾 ·拎包贼藏身地铁站厕所作案 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·遗失发票被扣8600元奖金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：交警首次带着代驾司机查酒 · 拎包贼藏身地铁站厕所作案 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 遗失发票被扣8600元奖金 8 法治 2016.9.16 星期五 拎包贼藏身地铁站厕所作案 警方提醒：如厕时不要将包放在视线之外 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张祖华 实习生王小叶）在地铁站上个厕所，就几分钟时间，转个身放在背后台子上的包包就不见了。一个月来，江城地铁站接连发生6起此类案件，目前，两名嫌疑人已被警方刑拘。

7月27日，乘客肖先生在青年路地铁站上厕所，随手将包包放在厕所隔间后面的台子上，几分钟后，肖先生起身发现包包不见了。就在民警调查期间，8月30日，广埠屯地铁站发生类似窃案，送孩子来武汉上大学的高先生报警称，当天下午3点多，他带着挎包进地铁2号线广埠屯站上厕所，上完厕所起身，发现隔间后方台子上的包包不见了，包里装了8300元孩子的学费。

警方调看监控，发现在高先生之前，有两个男青年空手进了厕所，隔了一会，两男青年拎着包飞奔出了地铁口。民警发现，这两名男青年就是7月27日青年路地铁站拎包案的嫌疑人。

民警查出两名青年住在万松园社区。9月6日，民警走访时有居民认出了这两名嫌疑人，当天中午12点，两人刚走出社区，被民警当场逮捕。

经查，嫌疑人王某24岁，有扒窃前科，嫌疑人向某17岁，两人在溜冰场结识并相约作案。向某身高1米8，负责站在卫生间隔间后面台子上，伺机用手或铁钩偷取乘客放在台面上的物品，王某负责放风。一个多月来，两人连续作案6起。

警方提醒：在公共场所如厕时，不要将贵重物品放在视线范围以外的地方，谨防被盗，特别是很多蹲厕所喜欢玩手机的年轻人尤其要注意。警方将责成地铁物业部门将地铁厕所隔间之间的挡板加长加固，让小偷无处下手。





