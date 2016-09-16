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 第8版 法治
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楚天都市报电子版
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8 法治 2016.9.16 星期五
拎包贼藏身地铁站厕所作案
警方提醒：如厕时不要将包放在视线之外
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张祖华 实习生王小叶）在地铁站上个厕所，就几分钟时间，转个身放在背后台子上的包包就不见了。一个月来，江城地铁站接连发生6起此类案件，目前，两名嫌疑人已被警方刑拘。
    7月27日，乘客肖先生在青年路地铁站上厕所，随手将包包放在厕所隔间后面的台子上，几分钟后，肖先生起身发现包包不见了。就在民警调查期间，8月30日，广埠屯地铁站发生类似窃案，送孩子来武汉上大学的高先生报警称，当天下午3点多，他带着挎包进地铁2号线广埠屯站上厕所，上完厕所起身，发现隔间后方台子上的包包不见了，包里装了8300元孩子的学费。
    警方调看监控，发现在高先生之前，有两个男青年空手进了厕所，隔了一会，两男青年拎着包飞奔出了地铁口。民警发现，这两名男青年就是7月27日青年路地铁站拎包案的嫌疑人。
    民警查出两名青年住在万松园社区。9月6日，民警走访时有居民认出了这两名嫌疑人，当天中午12点，两人刚走出社区，被民警当场逮捕。
    经查，嫌疑人王某24岁，有扒窃前科，嫌疑人向某17岁，两人在溜冰场结识并相约作案。向某身高1米8，负责站在卫生间隔间后面台子上，伺机用手或铁钩偷取乘客放在台面上的物品，王某负责放风。一个多月来，两人连续作案6起。
    警方提醒：在公共场所如厕时，不要将贵重物品放在视线范围以外的地方，谨防被盗，特别是很多蹲厕所喜欢玩手机的年轻人尤其要注意。警方将责成地铁物业部门将地铁厕所隔间之间的挡板加长加固，让小偷无处下手。


   