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 第8版 法治
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楚天都市报电子版
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8 法治 2016.9.16 星期五
图文：交警首次带着代驾司机查酒驾
再次提醒车主节日期间“喝酒不开车”
    楚天都市报讯 图为：交警在执法，代驾司机（右一）等在一旁

    楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 郭文）14日深夜，武汉交管部门首次把代驾司机带到整治酒驾现场，当晚共查获醉酒司机12名、酒驾司机11名，他们的车均由代驾司机免费开走。交警提醒，节日期间仍将全天候整治酒驾，呼吁市民千万不要酒后开车。
    当晚，武汉交管部门组织500余名警力开展整治，晚9时30分，江岸交警率先展开行动。记者在沿江大道长江二桥桥下整治点看到，几名来自滴滴代驾的司机统一穿着马甲、戴着手套，等在一旁。
    晚10时许，一辆白色东风轿车驶来，见到民警强行冲岗，被前方路口等红灯的车辆堵住，不得不停车。吹气时，这名姓李的驾驶员含着吸管，做出用力吹气的样子，却是憋着气假吹，吹了十几次都不成功。直到看见医生从旁边的救护车走来，手里拿着注射器，李某勉强认真地吹了一次，读数显示为106毫克/100毫升。后经抽血检验，结果为97.90毫克/100毫升，构成醉驾。
    当晚，全市共查获12名醉驾司机、11名酒驾司机。他们的车均由代驾司机提供免费服务。对于没有喝酒的司机，代驾行业协会人士赠送了钥匙扣和月饼作为节日小礼品。


   