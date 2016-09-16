查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·广告 ·图文：交警首次带着代驾司机查酒驾 ·拎包贼藏身地铁站厕所作案 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·遗失发票被扣8600元奖金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：交警首次带着代驾司机查酒 · 拎包贼藏身地铁站厕所作案 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 遗失发票被扣8600元奖金 8 法治 2016.9.16 星期五 图文：交警首次带着代驾司机查酒驾 再次提醒车主节日期间“喝酒不开车” 楚天都市报讯 图为：交警在执法，代驾司机（右一）等在一旁



楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 郭文）14日深夜，武汉交管部门首次把代驾司机带到整治酒驾现场，当晚共查获醉酒司机12名、酒驾司机11名，他们的车均由代驾司机免费开走。交警提醒，节日期间仍将全天候整治酒驾，呼吁市民千万不要酒后开车。

当晚，武汉交管部门组织500余名警力开展整治，晚9时30分，江岸交警率先展开行动。记者在沿江大道长江二桥桥下整治点看到，几名来自滴滴代驾的司机统一穿着马甲、戴着手套，等在一旁。

晚10时许，一辆白色东风轿车驶来，见到民警强行冲岗，被前方路口等红灯的车辆堵住，不得不停车。吹气时，这名姓李的驾驶员含着吸管，做出用力吹气的样子，却是憋着气假吹，吹了十几次都不成功。直到看见医生从旁边的救护车走来，手里拿着注射器，李某勉强认真地吹了一次，读数显示为106毫克/100毫升。后经抽血检验，结果为97.90毫克/100毫升，构成醉驾。

当晚，全市共查获12名醉驾司机、11名酒驾司机。他们的车均由代驾司机提供免费服务。对于没有喝酒的司机，代驾行业协会人士赠送了钥匙扣和月饼作为节日小礼品。





