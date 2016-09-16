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·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
·逐层爬楼救出20多位被困者
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·要进校园送外卖 先向村民交钱办证
·网络借贷小广告贴到大学课桌上
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红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
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图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
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逐层爬楼救出20多位被困者
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消防员火中抢出变形煤气罐
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要进校园送外卖 先向村民交钱办
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网络借贷小广告贴到大学课桌上
7
现场
2016.9.16 星期五
网络借贷小广告贴到大学课桌上
校方提醒学生勿轻易借贷
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 曲严）在文华学院就读的李同学反映，一家网络信贷公司的广告单，竟然贴在教室每张课桌上。“以前，最多就是在校园里收到传单，或者有人贴在宿舍门口。现在居然粘在整个教室的桌子上，我们上课都会分神。”李同学说。
昨日，楚天都市报记者来到文华学院4207教室，看到几十张课桌上，全部贴上了一家信贷公司的广告：“1天就能放款，开学季首单3000元额度半息……”一名保洁员说，常常有人来张贴广告，她一个人完全清理不过来。
文华学院称，对于在校园甚至教室内张贴小广告的行为，学校确实防不胜防，今后将加强管理巡逻。他们也希望学生们量力消费，不要轻易向网络借贷公司借贷，以免无法偿还欠下巨债。