查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 网络借贷小广告贴到大学课桌上 校方提醒学生勿轻易借贷 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 曲严）在文华学院就读的李同学反映，一家网络信贷公司的广告单，竟然贴在教室每张课桌上。“以前，最多就是在校园里收到传单，或者有人贴在宿舍门口。现在居然粘在整个教室的桌子上，我们上课都会分神。”李同学说。

昨日，楚天都市报记者来到文华学院4207教室，看到几十张课桌上，全部贴上了一家信贷公司的广告：“1天就能放款，开学季首单3000元额度半息……”一名保洁员说，常常有人来张贴广告，她一个人完全清理不过来。

文华学院称，对于在校园甚至教室内张贴小广告的行为，学校确实防不胜防，今后将加强管理巡逻。他们也希望学生们量力消费，不要轻易向网络借贷公司借贷，以免无法偿还欠下巨债。





