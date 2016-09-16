查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 要进校园送外卖 先向村民交钱办证 外卖员称1000元交不起 校方称未授权他人收费办证 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 魏铼）外卖员进学校送餐，须向附近村民交1000元办理通行证？近日，此事发生在武汉软件工程职业学院。

徐先生是一家网上订餐平台的送餐员。昨日他反映，这学期开学以来，位于光谷大道旁的武汉软件工程职业学院，不许他们入校送餐。保安说若想入内，就得找一位邱姓人员办理通行证，且需交纳1000元费用。“送外卖赚不了多少钱，这1000元不是一笔小数目，我们交不起。”另一名外卖员杨先生说。

昨日，该校一值班保安表示，他们接到了保卫处领导通知，没有通行证的外卖员人和车都不允许进校。办理通行证要找一位姓邱的人，邱某的职务和身份，他并不清楚。另一个保安称，邱某是附近的村民。

随后，楚天都市报记者在学校西门口见到邱某，他说自己是邬家山村村民，主要配合学校保卫处管理进校车辆，保证校园安全。他承认自己向外卖员收费后，可办理通行证，一个证可以管一个学期。邱某还称，这笔钱是他配合学校协调管理的费用。

武汉软件工程职业学院保卫处表示，为保证师生饮食和通行安全，学校现在禁止外卖员进校。如果外卖员想进校，须由邬家山村村委会和学校协调。但学校没有办理通行证，也没有授权邱某办理，学校和邱某没有关系。





