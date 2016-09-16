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·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
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·要进校园送外卖 先向村民交钱办证
·网络借贷小广告贴到大学课桌上
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要进校园送外卖 先向村民交钱办
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网络借贷小广告贴到大学课桌上
7
现场
2016.9.16 星期五
要进校园送外卖 先向村民交钱办证
外卖员称1000元交不起 校方称未授权他人收费办证
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 魏铼）外卖员进学校送餐，须向附近村民交1000元办理通行证？近日，此事发生在武汉软件工程职业学院。
徐先生是一家网上订餐平台的送餐员。昨日他反映，这学期开学以来，位于光谷大道旁的武汉软件工程职业学院，不许他们入校送餐。保安说若想入内，就得找一位邱姓人员办理通行证，且需交纳1000元费用。“送外卖赚不了多少钱，这1000元不是一笔小数目，我们交不起。”另一名外卖员杨先生说。
昨日，该校一值班保安表示，他们接到了保卫处领导通知，没有通行证的外卖员人和车都不允许进校。办理通行证要找一位姓邱的人，邱某的职务和身份，他并不清楚。另一个保安称，邱某是附近的村民。
随后，楚天都市报记者在学校西门口见到邱某，他说自己是邬家山村村民，主要配合学校保卫处管理进校车辆，保证校园安全。他承认自己向外卖员收费后，可办理通行证，一个证可以管一个学期。邱某还称，这笔钱是他配合学校协调管理的费用。
武汉软件工程职业学院保卫处表示，为保证师生饮食和通行安全，学校现在禁止外卖员进校。如果外卖员想进校，须由邬家山村村委会和学校协调。但学校没有办理通行证，也没有授权邱某办理，学校和邱某没有关系。