查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 现场
·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
·逐层爬楼救出20多位被困者
·消防员火中抢出变形煤气罐
·要进校园送外卖 先向村民交钱办证
·网络借贷小广告贴到大学课桌上
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 中秋笔会
第13版 : 夕阳晚晴
第14版 : 文娱
第15版 : 体育
第16版 : 时事
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 寻找当年恩师
第5版 : 调查
第6版 : 经济
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 楚动
·
红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
·
图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
·
逐层爬楼救出20多位被困者
·
消防员火中抢出变形煤气罐
·
要进校园送外卖 先向村民交钱办
·
网络借贷小广告贴到大学课桌上
7
现场
2016.9.16 星期五
住户打开煤气准备做饭 阀门起火引发爆燃
消防员火中抢出变形煤气罐
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）昨日下午，大东门一银行宿舍内，一5楼住户家发生煤气罐爆炸，消防官兵迅速赶来将火扑灭，无人员伤亡。
昨日傍晚，楚天都市报记者赶到现场看到，5楼一住户厨房的窗户和门都被炸飞了，天花板也被熏黑，里面一片狼藉。居民李先生后怕地说，“好大的爆炸声，感觉整栋楼都在颤动，吓死了。”
5楼住户丁女士介绍，下午5点20分左右，她到厨房拧开煤气罐阀门，并将煤气灶点火，准备做晚饭。没想到，阀门接口处突然起火，丁女士吓坏了，冲回房间带着两个小孩逃出来，并拨打了119。火势迅速蔓延，随后“砰”的一声，煤气罐发生爆炸，直到消防官兵赶来将火扑灭。
记者看到，被消防官兵抢出的老式煤气罐已变形，罐身破了个口子，钢印上还有“2001”的字样。丁女士的婆婆称，经常有人上门发小卡片送坛子气，这罐气是前天有人上门换的，不知为何会爆炸。目前，他们已报警。