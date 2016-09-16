查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 住户打开煤气准备做饭 阀门起火引发爆燃 消防员火中抢出变形煤气罐 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）昨日下午，大东门一银行宿舍内，一5楼住户家发生煤气罐爆炸，消防官兵迅速赶来将火扑灭，无人员伤亡。

昨日傍晚，楚天都市报记者赶到现场看到，5楼一住户厨房的窗户和门都被炸飞了，天花板也被熏黑，里面一片狼藉。居民李先生后怕地说，“好大的爆炸声，感觉整栋楼都在颤动，吓死了。”

5楼住户丁女士介绍，下午5点20分左右，她到厨房拧开煤气罐阀门，并将煤气灶点火，准备做晚饭。没想到，阀门接口处突然起火，丁女士吓坏了，冲回房间带着两个小孩逃出来，并拨打了119。火势迅速蔓延，随后“砰”的一声，煤气罐发生爆炸，直到消防官兵赶来将火扑灭。

记者看到，被消防官兵抢出的老式煤气罐已变形，罐身破了个口子，钢印上还有“2001”的字样。丁女士的婆婆称，经常有人上门发小卡片送坛子气，这罐气是前天有人上门换的，不知为何会爆炸。目前，他们已报警。





