查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 小区12部电梯夜间停摆 物业消防紧急救援 逐层爬楼救出20多位被困者 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）前晚，硚口江山如画小区四期突然停电，12部电梯全部停摆，物业和消防救出20多位被困业主。

家住6楼的刘先生回忆，前晚9时许，他乘电梯回家时，突然灯熄了，电梯也停止了运行。他和另两名业主被困在漆黑的电梯——手机无信号，应急电话也无法外拨，3人越来越紧张，“从头到脚都开始冒汗。”幸亏不久，电梯被人打开，他们才获救。

小区物业保安队长褚建光介绍，当时小区四期公共设施停电，12部电梯全部停运，担心有业主被困，他们立即报警。随后又叫来近10名工作人员，配合消防人员，逐层爬楼确认电梯被卡楼层，再一一将电梯门打开。

半个小时后，12部电梯都被打开，其中7部电梯内，共有20多人被困获救。晚上10时许，小区恢复供电，电梯全部恢复正常运行。





