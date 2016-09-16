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·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
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要进校园送外卖 先向村民交钱办
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网络借贷小广告贴到大学课桌上
7
现场
2016.9.16 星期五
小区12部电梯夜间停摆 物业消防紧急救援
逐层爬楼救出20多位被困者
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 黄士峰）前晚，硚口江山如画小区四期突然停电，12部电梯全部停摆，物业和消防救出20多位被困业主。
家住6楼的刘先生回忆，前晚9时许，他乘电梯回家时，突然灯熄了，电梯也停止了运行。他和另两名业主被困在漆黑的电梯——手机无信号，应急电话也无法外拨，3人越来越紧张，“从头到脚都开始冒汗。”幸亏不久，电梯被人打开，他们才获救。
小区物业保安队长褚建光介绍，当时小区四期公共设施停电，12部电梯全部停运，担心有业主被困，他们立即报警。随后又叫来近10名工作人员，配合消防人员，逐层爬楼确认电梯被卡楼层，再一一将电梯门打开。
半个小时后，12部电梯都被打开，其中7部电梯内，共有20多人被困获救。晚上10时许，小区恢复供电，电梯全部恢复正常运行。