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现场
2016.9.16 星期五
父亲将他送到姑姑家后 再也没出现
图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
楚天都市报讯 图为：王思维还没上小学，但对表哥的字典很感兴趣 楚天都市报记者黄士峰摄
楚天都市报讯（记者李曼英）“我想爸爸了，也想回家上学。”昨日，汉阳区郭茨口附近，6岁的王思维拿着表哥的文具，又憧憬又失落。来自江苏的他，被父亲扔在武汉的姑姑家两个月，如今面临失学。
王思维姑姑王女士介绍，王思维是她弟弟的孩子，在江苏昆山上幼儿园。今年7月3日，弟弟把孩子送来武汉，托她照顾两个月。可自那以后，弟弟就很难再联系上。
“我也是单亲妈妈，两个孩子实在很难照看。”王女士说，暑假她让12岁的儿子照顾表弟。如今儿子要上学，她要上班，王思维在家没人带，她很着急。她想让王思维去儿子的小学上学，可学校说她不是监护人，且学生已招满了，不能招收。
楚天都市报记者在王女士手机上看到，从7月开始，她给弟弟发了不少短信，都没回复。9月2日才回了一条说，“我现在在云南，等这次结束就回来。”王女士说，她当时回电无人接听，发短信提醒弟弟接孩子回去上学，也没有回音。
昨日，记者拨打王思维爸爸的手机，发现已暂停服务。王女士说，弟弟和弟媳虽已分居，但并未离婚，弟媳方女士这两年也在武汉。她多次给弟媳打电话，对方要么不接，要么说自己也无能为力。
记者随后拨通方女士电话，始终无人接听。记者又联系上方女士的父亲，他说自己和女儿说过，但女儿说“管不了”，他也没办法。
“这是铅笔，这是橡皮擦。”王思维似乎并不懂姑姑的担忧，拿起表哥的文具开心地玩。他说自己想爸爸和小伙伴了，也想像表哥一样去学校上学。
王女士说，侄子很聪明，学东西比较快，每天看着既无奈又心疼。她希望弟弟、弟媳不要耽误孩子，早点将孩子接走，送到学校接受教育。