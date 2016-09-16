查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 父亲将他送到姑姑家后 再也没出现 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 楚天都市报讯 图为：王思维还没上小学，但对表哥的字典很感兴趣 楚天都市报记者黄士峰摄



楚天都市报讯（记者李曼英）“我想爸爸了，也想回家上学。”昨日，汉阳区郭茨口附近，6岁的王思维拿着表哥的文具，又憧憬又失落。来自江苏的他，被父亲扔在武汉的姑姑家两个月，如今面临失学。

王思维姑姑王女士介绍，王思维是她弟弟的孩子，在江苏昆山上幼儿园。今年7月3日，弟弟把孩子送来武汉，托她照顾两个月。可自那以后，弟弟就很难再联系上。

“我也是单亲妈妈，两个孩子实在很难照看。”王女士说，暑假她让12岁的儿子照顾表弟。如今儿子要上学，她要上班，王思维在家没人带，她很着急。她想让王思维去儿子的小学上学，可学校说她不是监护人，且学生已招满了，不能招收。

楚天都市报记者在王女士手机上看到，从7月开始，她给弟弟发了不少短信，都没回复。9月2日才回了一条说，“我现在在云南，等这次结束就回来。”王女士说，她当时回电无人接听，发短信提醒弟弟接孩子回去上学，也没有回音。

昨日，记者拨打王思维爸爸的手机，发现已暂停服务。王女士说，弟弟和弟媳虽已分居，但并未离婚，弟媳方女士这两年也在武汉。她多次给弟媳打电话，对方要么不接，要么说自己也无能为力。

记者随后拨通方女士电话，始终无人接听。记者又联系上方女士的父亲，他说自己和女儿说过，但女儿说“管不了”，他也没办法。

“这是铅笔，这是橡皮擦。”王思维似乎并不懂姑姑的担忧，拿起表哥的文具开心地玩。他说自己想爸爸和小伙伴了，也想像表哥一样去学校上学。

王女士说，侄子很聪明，学东西比较快，每天看着既无奈又心疼。她希望弟弟、弟媳不要耽误孩子，早点将孩子接走，送到学校接受教育。





