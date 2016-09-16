查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 ·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 ·逐层爬楼救出20多位被困者 ·消防员火中抢出变形煤气罐 ·要进校园送外卖 先向村民交钱办证 ·网络借贷小广告贴到大学课桌上 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 · 图文：6岁聪明男孩渴望回家上学 · 逐层爬楼救出20多位被困者 · 消防员火中抢出变形煤气罐 · 要进校园送外卖 先向村民交钱办 · 网络借贷小广告贴到大学课桌上 7 现场 2016.9.16 星期五 红鼎海鲜捞即将全国三店齐发 武汉天地店、上海香港广场店、北京坊店将陆续开业 楚天都市报讯 9月17日，由知名餐企红鼎豆捞餐饮股份打造的品牌——红鼎海鲜捞，在武汉天地壹方购物中心开业，这是该品牌的全国首秀亮相。

红鼎豆捞在武汉家喻户晓，是海鲜火锅品类上市企业和海鲜火锅创新者。此次打造的红鼎海鲜捞品牌，将一脉相承红鼎豆捞的品质和品味。吃海鲜，最要紧的就是食材新鲜。笔者获悉，红鼎海鲜捞秉承红鼎餐饮股份的品牌精神，坚持“全球采购、全程空运、确保新鲜”的产品宗旨。以来自全球纯净海域的生猛海鲜、当日熬制“二少三无”的醇正顶汤、精挑细选的天然食材为核心产品。以“匠心精神”出品每一道菜品；打造“洋气、时尚、温馨”的就餐环境；践行“让顾客满意,让顾客惊喜，让顾客感动”的服务理念，倡导“爱海鲜，更爱海洋”的社会责任。

9月17日，红鼎海鲜捞武汉天地店开业。据了解，红鼎豆捞餐饮股打造红鼎海鲜捞这个品牌，历时一年多的精心筹备，是专门针对商业综合体而倾力打造，在装修风格和经营理念等方面做了诸多创新，亮点纷呈。该店开业后将送上福利，17-22日，连续六天“吃一餐，送一餐”，给力钜惠回馈顾客。

红鼎豆捞餐饮股份负责人介绍，红鼎海鲜捞这次是全国三店齐发，继武汉天地店9月17日开业后，10月27日，上海香港广场店将开业；12月初，位于北京前门的北京坊店将开业。未来将在全国不断拓展新店，全面加快企业发展步伐。

谢玲





