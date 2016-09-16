查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 现场
·红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
·图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
·逐层爬楼救出20多位被困者
·消防员火中抢出变形煤气罐
·要进校园送外卖 先向村民交钱办证
·网络借贷小广告贴到大学课桌上
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 中秋笔会
第13版 : 夕阳晚晴
第14版 : 文娱
第15版 : 体育
第16版 : 时事
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 寻找当年恩师
第5版 : 调查
第6版 : 经济
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 楚动
·
红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
·
图文：6岁聪明男孩渴望回家上学
·
逐层爬楼救出20多位被困者
·
消防员火中抢出变形煤气罐
·
要进校园送外卖 先向村民交钱办
·
网络借贷小广告贴到大学课桌上
7
现场
2016.9.16 星期五
红鼎海鲜捞即将全国三店齐发
武汉天地店、上海香港广场店、北京坊店将陆续开业
楚天都市报讯 9月17日，由知名餐企红鼎豆捞餐饮股份打造的品牌——红鼎海鲜捞，在武汉天地壹方购物中心开业，这是该品牌的全国首秀亮相。
红鼎豆捞在武汉家喻户晓，是海鲜火锅品类上市企业和海鲜火锅创新者。此次打造的红鼎海鲜捞品牌，将一脉相承红鼎豆捞的品质和品味。吃海鲜，最要紧的就是食材新鲜。笔者获悉，红鼎海鲜捞秉承红鼎餐饮股份的品牌精神，坚持“全球采购、全程空运、确保新鲜”的产品宗旨。以来自全球纯净海域的生猛海鲜、当日熬制“二少三无”的醇正顶汤、精挑细选的天然食材为核心产品。以“匠心精神”出品每一道菜品；打造“洋气、时尚、温馨”的就餐环境；践行“让顾客满意,让顾客惊喜，让顾客感动”的服务理念，倡导“爱海鲜，更爱海洋”的社会责任。
9月17日，红鼎海鲜捞武汉天地店开业。据了解，红鼎豆捞餐饮股打造红鼎海鲜捞这个品牌，历时一年多的精心筹备，是专门针对商业综合体而倾力打造，在装修风格和经营理念等方面做了诸多创新，亮点纷呈。该店开业后将送上福利，17-22日，连续六天“吃一餐，送一餐”，给力钜惠回馈顾客。
红鼎豆捞餐饮股份负责人介绍，红鼎海鲜捞这次是全国三店齐发，继武汉天地店9月17日开业后，10月27日，上海香港广场店将开业；12月初，位于北京前门的北京坊店将开业。未来将在全国不断拓展新店，全面加快企业发展步伐。
谢玲