查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 经济 ·图文：江城多小区试水管家式物业服务 ·鄂产月饼风头盖过外地品牌 ·两年内建十座大型充电站 ·双虎涂料向全国广发英雄帖 ·“向前葱”又来了三个月涨价近三倍 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：江城多小区试水管家式物业 · 鄂产月饼风头盖过外地品牌 · 两年内建十座大型充电站 · 双虎涂料向全国广发英雄帖 · “向前葱”又来了三个月涨价近三 · 开奖公告 6 经济 2016.9.16 星期五 “向前葱”又来了三个月涨价近三倍 本地补种的小葱将集中上市 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 实习生苗依依）买完菜后习惯让商家送把小葱的市民，最近可能会失望了。记者近日走访武汉多家市场发现，三个月前每斤还不到2元的小葱，如今卖到近7元，涨价近三倍。曾经的“向前葱”，又奇袭而来。

昨天上午，在汉口江汉路的一家菜市场里，徐女士买了几样青菜后，习惯性地找商户要一把小葱，却遭到了拒绝。“之前每次买完菜，只要开口要葱，他们都会送一把，现在说是葱太贵，送不起。”徐女士说，她花1元钱买了一把小葱，数量也非常少。

在这家菜市场里，多数菜摊上都放着小葱，喊价多在每斤6.5元—7元，且都拒绝买菜送葱。

随后，记者又走访了武昌青鱼嘴和秦园路的两家大型菜场，小葱价格基本在每斤6.8元，比大多数蔬菜都贵。

记者了解到，今年6月，小葱零售价基本在每斤2元以下，而现在则多在6.5元以上，三个月涨价近三倍。

来自白沙洲农副产品大市场的监测显示，进入7月后，小葱批发价一路向上，现在最高价已达每斤6元，几乎每个月都要涨价1元多。批发商称，这种涨幅在批发市场中属于很大的波动。

在新洲区种植小葱的罗师傅告诉记者，近几年本地小葱价格波动很小，今年6—7月的暴雨洪水让小葱的生产中断，本地几乎断供，到现在也还没完全恢复，造成本轮快速涨价。

批发商也介绍，现在的小葱主要来自山东等地。

不过，记者从武汉市农委了解到，灾后补种的小葱不久将集中上市，“向前葱”的强势不会持续太久。





