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 第6版 经济
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·双虎涂料向全国广发英雄帖
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楚天都市报电子版
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6 经济 2016.9.16 星期五
双虎涂料向全国广发英雄帖
工业漆要填补县市经销网络空白
    楚天都市报讯 有着88年历史的双虎涂料，再次强势重出江湖——近日，双虎涂料向外界宣布，要填补在全国县市市场的空白。
    作为湖北地区的涂料名牌，双虎已在湖北及周边地区建立了成熟的经销网络。“这次全国大招商，是双虎结构调整、产能升级后的必然之举，”双虎涂料有关负责人称。
    据了解，在力诺集团资产重组后，双虎涂料新厂区于2015年建成投产，设计产能达到11万吨。随着产能升级，双虎工业漆将推向全国，填补县市经销网络空白。
    目前，双虎涂料建有国家博士后工作站、湖北省涂料研究院等产学研机构，并拥有国家发明专利、科技进步奖等数十项奖项。雄厚的科研实力，让双虎发展如虎添翼，十大系列、上千个花色品种，环氧漆、地坪漆、仿古漆、耐高温漆、聚胺脂漆等诸多特种产品方阵，让人目不暇接。其广泛应用于电力、化工、石油、冶金、船舶、重机、汽车、铁路、轻工机械等行业。如黄鹤楼翻修、长江二桥亮化都曾用过双虎产品。
    “未来5年内，双虎年销售目标是50亿。”双虎涂料有关负责人称，“我们通过为经销商提供专业服务、快速物流和方式多样的宣传推广，与经销商一起分享双虎的发展成果。”
    地址：武汉化学工业区化工二路1号
    电话：400-811-1357
    网址：www.linuottc.com　


   