查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 经济 ·图文：江城多小区试水管家式物业服务 ·鄂产月饼风头盖过外地品牌 ·两年内建十座大型充电站 ·双虎涂料向全国广发英雄帖 ·“向前葱”又来了三个月涨价近三倍 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：江城多小区试水管家式物业 · 鄂产月饼风头盖过外地品牌 · 两年内建十座大型充电站 · 双虎涂料向全国广发英雄帖 · “向前葱”又来了三个月涨价近三 · 开奖公告 6 经济 2016.9.16 星期五 双虎涂料向全国广发英雄帖 工业漆要填补县市经销网络空白 楚天都市报讯 有着88年历史的双虎涂料，再次强势重出江湖——近日，双虎涂料向外界宣布，要填补在全国县市市场的空白。

作为湖北地区的涂料名牌，双虎已在湖北及周边地区建立了成熟的经销网络。“这次全国大招商，是双虎结构调整、产能升级后的必然之举，”双虎涂料有关负责人称。

据了解，在力诺集团资产重组后，双虎涂料新厂区于2015年建成投产，设计产能达到11万吨。随着产能升级，双虎工业漆将推向全国，填补县市经销网络空白。

目前，双虎涂料建有国家博士后工作站、湖北省涂料研究院等产学研机构，并拥有国家发明专利、科技进步奖等数十项奖项。雄厚的科研实力，让双虎发展如虎添翼，十大系列、上千个花色品种，环氧漆、地坪漆、仿古漆、耐高温漆、聚胺脂漆等诸多特种产品方阵，让人目不暇接。其广泛应用于电力、化工、石油、冶金、船舶、重机、汽车、铁路、轻工机械等行业。如黄鹤楼翻修、长江二桥亮化都曾用过双虎产品。

“未来5年内，双虎年销售目标是50亿。”双虎涂料有关负责人称，“我们通过为经销商提供专业服务、快速物流和方式多样的宣传推广，与经销商一起分享双虎的发展成果。”

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