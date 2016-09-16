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 第6版 经济
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楚天都市报电子版
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6 经济 2016.9.16 星期五
又一充电桩巨头进入武汉
两年内建十座大型充电站
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进）昨日，在黄陂区黄陂广场，由聚电科技在武汉建设的首个超级充电站项目投入运营，可为市面上大部分型号的电动汽车充电。
    昨日上午，记者驱车开进黄陂广场地下停车场，发现一大片停车位被设计成蓝底白字的样式，停车位上数台江淮电动汽车正在充电。聚电网络科技副总经理王庆华告诉记者，黄陂广场的31台充电桩均采用智能化的充电方式，车主通过手机App就可查找充电桩，查询其状态，充电后可直接用微信或支付宝支付。
    王庆华表示，黄陂广场充电站几乎囊括了目前市场上出现的各种充电桩款式，市面上所有常见的电动汽车，从特斯拉到东风纯电动车都可以在该站找到合适的充电桩。
    据了解，聚电科技是继特来电、畅的科技之后，又一个入驻武汉的充电桩巨头。未来两年内，聚电科技将在武汉建设十座大型充电站。


   