查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 经济 ·图文：江城多小区试水管家式物业服务 ·鄂产月饼风头盖过外地品牌 ·两年内建十座大型充电站 ·双虎涂料向全国广发英雄帖 ·“向前葱”又来了三个月涨价近三倍 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：江城多小区试水管家式物业 · 鄂产月饼风头盖过外地品牌 · 两年内建十座大型充电站 · 双虎涂料向全国广发英雄帖 · “向前葱”又来了三个月涨价近三 · 开奖公告 6 经济 2016.9.16 星期五 又一充电桩巨头进入武汉 两年内建十座大型充电站 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进）昨日，在黄陂区黄陂广场，由聚电科技在武汉建设的首个超级充电站项目投入运营，可为市面上大部分型号的电动汽车充电。

昨日上午，记者驱车开进黄陂广场地下停车场，发现一大片停车位被设计成蓝底白字的样式，停车位上数台江淮电动汽车正在充电。聚电网络科技副总经理王庆华告诉记者，黄陂广场的31台充电桩均采用智能化的充电方式，车主通过手机App就可查找充电桩，查询其状态，充电后可直接用微信或支付宝支付。

王庆华表示，黄陂广场充电站几乎囊括了目前市场上出现的各种充电桩款式，市面上所有常见的电动汽车，从特斯拉到东风纯电动车都可以在该站找到合适的充电桩。

据了解，聚电科技是继特来电、畅的科技之后，又一个入驻武汉的充电桩巨头。未来两年内，聚电科技将在武汉建设十座大型充电站。





