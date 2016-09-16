查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 经济 ·图文：江城多小区试水管家式物业服务 ·鄂产月饼风头盖过外地品牌 ·两年内建十座大型充电站 ·双虎涂料向全国广发英雄帖 ·“向前葱”又来了三个月涨价近三倍 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：江城多小区试水管家式物业 · 鄂产月饼风头盖过外地品牌 · 两年内建十座大型充电站 · 双虎涂料向全国广发英雄帖 · “向前葱”又来了三个月涨价近三 · 开奖公告 6 经济 2016.9.16 星期五 自己吃的要买好点 靠低价抢市场行不通了 鄂产月饼风头盖过外地品牌 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 李辉）“9块9一斤的肯定味道不行，莫买这种，就买17块的这种，看起来料都足一些，自己吃的要买好点。”昨日，在汉口建设大道家乐福店内，一对母女正在月饼柜台前挑选，很多品牌都在甩货打折，女儿劝妈妈买价格高一点的老字号扬子江苏月。

昨日是月饼销售最后时刻，武汉各大超市都在抓紧时间打折销售，有买一赠二的，有两三折的。记者发现，打折力度最大的，大多是外地品牌，一款广东产月饼，原价98元，打折后16.8元，低于两折。“以前是越便宜越好卖，现在消费者需求不一样了，只要品质好价位合理就能卖得好。”武汉扬子江乳业食品有限公司副总经理徐祥松告诉记者，比如蛋黄月饼要100克以上才能包得住整颗蛋黄，60克-80克的月饼是没有整颗蛋黄的，市民吃了就能发现这两款产品的不同。

记者获悉，武汉月饼市场一直很受外地厂商青睐，每年都有不少外地新品牌大举进入，靠着低价和大力度折扣来抢占市场。但近一两年不少超市卖场发现，太便宜的也不好卖。中百仓储和中商平价买手都表示，这两年月饼市场价格战厉害，每年都有不少厂商退出。反而是本地品牌市场越来越好，扬子江、汪玉霞、曹祥泰都在做，给外地品牌留下的空间不大。“价格战让很多商家陷入恶性循环。为了拉低价格，连带质量也拉低了。”广月代理经销商吴斌说，月饼工艺基本透明化，能拉开差距的就是馅料。品质好的厂家用的馅料最低都要十块钱一斤，部分厂家为降成本用两三块钱一斤的馅料。现在消费者买月饼多是自己吃，馅料好坏一吃就明白，不好吃的下次不会买。





