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 第6版 经济
·图文：江城多小区试水管家式物业服务
·鄂产月饼风头盖过外地品牌
·两年内建十座大型充电站
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楚天都市报电子版
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6 经济 2016.9.16 星期五
自己吃的要买好点 靠低价抢市场行不通了
鄂产月饼风头盖过外地品牌
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 李辉）“9块9一斤的肯定味道不行，莫买这种，就买17块的这种，看起来料都足一些，自己吃的要买好点。”昨日，在汉口建设大道家乐福店内，一对母女正在月饼柜台前挑选，很多品牌都在甩货打折，女儿劝妈妈买价格高一点的老字号扬子江苏月。
    昨日是月饼销售最后时刻，武汉各大超市都在抓紧时间打折销售，有买一赠二的，有两三折的。记者发现，打折力度最大的，大多是外地品牌，一款广东产月饼，原价98元，打折后16.8元，低于两折。“以前是越便宜越好卖，现在消费者需求不一样了，只要品质好价位合理就能卖得好。”武汉扬子江乳业食品有限公司副总经理徐祥松告诉记者，比如蛋黄月饼要100克以上才能包得住整颗蛋黄，60克-80克的月饼是没有整颗蛋黄的，市民吃了就能发现这两款产品的不同。
    记者获悉，武汉月饼市场一直很受外地厂商青睐，每年都有不少外地新品牌大举进入，靠着低价和大力度折扣来抢占市场。但近一两年不少超市卖场发现，太便宜的也不好卖。中百仓储和中商平价买手都表示，这两年月饼市场价格战厉害，每年都有不少厂商退出。反而是本地品牌市场越来越好，扬子江、汪玉霞、曹祥泰都在做，给外地品牌留下的空间不大。“价格战让很多商家陷入恶性循环。为了拉低价格，连带质量也拉低了。”广月代理经销商吴斌说，月饼工艺基本透明化，能拉开差距的就是馅料。品质好的厂家用的馅料最低都要十块钱一斤，部分厂家为降成本用两三块钱一斤的馅料。现在消费者买月饼多是自己吃，馅料好坏一吃就明白，不好吃的下次不会买。


   