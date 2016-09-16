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 第6版 经济
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楚天都市报电子版
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6 经济 2016.9.16 星期五
每人对口500户 业主有事微信喊
图文：江城多小区试水管家式物业服务
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）小区设施坏了，一个微信即可联系管家报修；家中出现马蜂窝，一个电话就能联系到管家来处理。记者昨日了解到，武汉多个小区试水管家式物业服务，以缩短业主与物业公司的距离，提升解决问题的速度。
    前晚，家住白沙洲万科金色城市的鲁先生驱车回家发现，地下车库有一个灯泡坏了，便随手拍了张照片发了微信朋友圈。约半小时后，物业管家小孙发来一张照片显示，坏掉的灯泡已更换。
    这是管家式物业服务的一个缩影。楚天都市报记者从万科物业了解到，金色城市小区目前入住业主约8000户，物业公司按照每500户一名管家的标准，配置了17位管家。每位管家都与对口的业主互留电话、互加微信，业主平时有问题即可直接找管家，一般都能很快得到解决。
    “我以前住在大东门一个小区里，有大问题时我才会去物业服务中心，他们修个楼道里的灯泡都得一两天。”家住金色城市小区23栋的彭华说，管家式物业服务让她住得很安心。
    彭华告诉记者，上周四早上，她推开阳台门发现，阳台顶上有一个拳头大的马蜂窝。她马上打电话给管家小吴，5分钟后小吴就来了，并联系消防前来处理，还跑上跑下给消防带路。“尽管管家也只是帮着联系，但他们的态度很暖心。”彭华说。
    记者了解到，武汉大华南湖公园世家、复地东湖一、二期等多个小区也有这样的管家式服务。大华南湖公园世家业主胡女士告诉记者，她人在外地，以前交物业费、修理水龙头等琐事都需要她亲自跑到武汉，现在都可以交给管家去处理，省心也放心。
    金色城市物业管家小孙认为，作为管家，从被动应付到主动服务，他们的责任更明确、工作内容更简洁、公司激励也更清晰。这样一来，管家能与业主形成良好的互动。
    武汉市物业协会表示，以前，管家式物业服务多集中在高端小区，目前越来越多的普通小区也开始试水该服务。一方面，优质的物业服务能为楼盘加分，吸引购房者购买；另一方面，武汉人对物业服务的要求越来越高，物业公司如果不能提供良好服务，势必难以长久运作下去。


 