查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 调查 ·图文：500米马池路一年半没修通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：500米马池路一年半没修 5 调查 2016.9.16 星期五 图文：500米马池路一年半没修通 与机场高速“平面交叉”仍在协商 相关人士建议修建机场高速高架 楚天都市报讯 图为：马池路工程施工，将都市假日小区和马池桥隔开

图为：机场路高架示意图

图为：马池路工程示意图 制图/刘阳



楚天都市报记者满达 摄影：楚天都市报记者黄士峰



位于武汉市东西湖区的马池桥，横跨机场河与机场路，是连接金银湖与常青花园的重要通道。2012年该桥即被认定为病桥，但仍是周边20多万居民的出行必经之路。

随着机场河两岸居民不断增加，马池桥的交通压力越来越大。去年3月，东西湖区开始在马池桥下新修马池路，准备与机场高速路“平面交叉”，一年半过去了尚未完工。

这段不到500米的道路何时修好？它能与机场高速路连通吗？周边居民对此很关心。



1.投诉

500米道路修了一年半



宋女士是金银湖都市假日小区的居民。该小区位于机场河的西岸，其南边紧挨马池桥。“小区原本只在南边有两个门。”宋女士说，她要去常青花园或汉口市区，开车从南门出来后，调头上马池桥进入常青花园片区。

去年3月开始，小区南门外有施工队进场。工地悬挂的效果图显示，马池桥下将新修道路，跨过机场河，与位于机场河中间的机场路打通，通往对岸的常青花园片区。也就是说，金银湖片区的居民出行，不必再上马池桥，可以直接从机场路南下进入三环内。

“马池桥车流量很大，经常堵车。如果打通了，金银湖这边的居民出行会更方便。”宋女士说，工地公示牌上标注，工程将于今年5月完工，但感觉工程断断续续，有时会有几个工人施工，有时没有。今年6月份，因施工需要，小区南门进出车辆的道路被挖断，居民只能步行出来，如果开车则需要从新开的东门出小区，绕一圈才能到马池路。

“这条路修到对岸最多500米。”宋女士说，不知为何拖了这么久，如果路早点修好，居民从南门出来也方便一些。



2.原因

方案修改致工期延长



项目为何没有如期完工？楚天都市报记者近日对工地进行了探访。该工地西起都市假日小区门口，东至常青北路，施工方已在机场河的河道内铺设箱涵，机场路两侧的路基也已经铺好。一名工人说，路基碾压结束后，就会进行水稳层施工，最后在路面铺设沥青。

工地相关负责人薛先生表示，每完成一道工序，需要验收，所以有时居民会看到没有工人施工。工程没有在公示牌上的时间内完成，是因为修路要对都市假日小区南门外的道路开挖，而该小区的车辆和行人只能从南门进出。因居民担心进出不便，施工方案进行了调整，该小区东边新修了一个出口，并修建了一条供车辆通行的道路。调整后的方案审批需要时间，直到今年6月初，东门和配套道路修好后，施工方才准备对南门外的道路进行开挖。“等电力等部门迁移管线也需要时间。”薛先生说，新修的道路预计10月中旬可以刷黑。到时候，都市假日小区车辆可从南门通行。



3.争议

“平面交叉”未协商一致



机场路属于高速公路，两边装有护栏。都市假日小区南门外这条路修好后，能在机场路上开口连通吗？

记者就此咨询了东西湖区交通运输局。该局相关负责人介绍，2014年，马池桥与机场路交叉口改造方案确定，马池路与机场路按“平面交叉，灯光控制”方案先期实施。也就是说，马池路与机场高速路打通，在路口设红绿灯来控制车流。不过，武汉天河机场路投资发展有限责任公司对该方案持反对意见，所以只能先将机场路两侧的道路修好，至于何时开口子，还需要继续协商。他说，市政府重点办已多次召集相关部门协商解决方案，目前还没有结果。

武汉天河机场路投资发展有限责任公司相关负责人告诉记者，机场路于21年前建成投入使用，当时是武汉城区进出天河机场的快速通道。因是高速公路，两侧设有隔离带，防止人和动物进入。因此，如果在机场路两侧开口，与马池路“平交”，那么从中心市区到马池桥这一段的高速公路将变成普通公路。目前机场路每天有两万辆车通行，节假日更多，平交后金银湖片区和常青花园一带的车辆经机场路通行，可能引发交通拥堵，行人穿梭也不安全。



4.建议

重启机场路高架项目



武汉天河机场路投资发展有限责任公司相关负责人说，21年前金银湖一带没多少居民，几乎全是藕塘、鱼塘。随着城市的建设和发展，周边地区居民增多，原来规划的机场路高速确实阻断了两个片区居民的交通。要满足居民的出行诉求，可以修建横跨机场路的立交，连接机场河两岸；也可以先修建从三环线到马池路的机场路高架桥，再将马池路和原有的机场路平交。

记者了解到，早在2013年，武汉市城市建设投资开发集团有限公司曾计划启动机场路高架(三环线—马池路)工程，并进行了环评公示和设计招标。该工程拟采用“主线高架+地面辅道”方式建设，南起三环线常青立交，主线高架依次跨越金山大道、马池路后落地，北止于马池立交北，全长2520米。项目计划工期24个月，当年12月启动建设，2015年12月完工。不过，因为种种原因，该工程未能启动。

而对于东西湖区而言，修建新的通道连接机场河两岸，解决两个片区交通阻隔也很迫切。2014年，该区人大常委会办公室编发调研报告，建议尽快实施马池路与机场路的平交工程，将金银湖、常青花园、将军路地区与汉口主城区融为一体。

在今年武汉市两会期间，人大代表吴文刚、黄汉华提出建议，尽快启动常马高架建设，即在现有机场路上修建高架桥，连接常青立交桥，上跨金山大道和马池路后落地。并从长远考虑，高架桥向北一直延伸至府河。以此彻底解决金银湖和将军路街的交通阻隔，为该区域的发展提供更加便利的交通条件。昨日，黄汉华告诉记者，他曾在将军路街工作过，金银湖片区和常青花园、将军路地区居民出行不便，他在两会期间提出了尽快修建机场路高架的建议。他还说，目前与机场路平交的道路在施工，希望能够早日实现通行。





