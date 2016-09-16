查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 寻找当年恩师 ·图文：月圆人团圆 师生续情缘 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：月圆人团圆 师生续情缘 4 寻找当年恩师 2016.9.16 星期五 图文：月圆人团圆 师生续情缘 部分读者中秋佳节登门拜望恩师 楚天都市报讯 图为：吴老师通过花名册点名认人

图为：杜佐华（左）与朱幼斌一起翻看老照片

图为：徐劲松（左）与冷老师（中）老两口合影



教师节前夕，本报发起“寻找恩师”活动，引起社会热烈反响，共有40多位读者来信来电，委托本报代为寻找昔日的恩师。目前，已有部分读者实现心愿，并选择在中秋佳节来临之际，与失联多年的老师团圆。本报记者跟随采访，见证这一幕幕感人的场景。同时祝愿那些还在寻找恩师的当年学子，早日圆梦，再续师生情缘。



42年音容改 再闻老师点名声



楚天都市报记者乐毅 曲严 实习生苑嘉轩



前日，在汉口京汉社区一民居内，原武汉市8中（现已合并到武汉市2中）1974届的“6朵金花”，相约来看望她们苦寻了9年的恩师吴汉忠。现年83岁的吴汉忠，望着这群年过六旬的学生，不能马上叫出她们的名字，索性戴上老花镜，拿出学生名册，来了个点名认人。

“冯贵萍、田建英、李汉芳……”吴汉忠用沙哑的声音依次念出当年全班51人的名字。听到老师唤出自己的名字，在座的“6朵金花”纷纷高举右手，仿佛又回到了学生时代。合上名册，吴汉忠抬眼又仔细瞅了瞅这群曾经熟悉现在有些陌生的面孔，半开玩笑地夸起了自己的女学生，“几十年不见，都变漂亮了。”听罢此话，“6朵金花”纷纷围拢过来，像女儿般依偎在吴老师身旁。



寻师9年终于完成同学遗愿



寻找老师吴汉忠的这6名女学生，分别叫李艳华、王爱萍、田建英、冯贵萍、李汉芳和陈素云。“真的非常感谢《楚天都市报》的寻找恩师活动，让我们师生能在中秋节前团聚。”王爱萍说，他们1993年搞了次师生聚会，此后师生住址各自迁移，逐渐失去了联系。9年前，她们6人纷纷走下工作岗位，当上了奶奶或外婆，闲暇时间多了，才动了寻师的念头。“这9年来，我们通过各自的渠道寻找，但一直没找到。”王爱萍介绍，本报11日刊登了她们的寻师信息后，一位小他们几届的学弟提供了吴汉忠老师的联系方式，这才有了这次的师生重聚。

“我们如此坚持不懈地寻找吴老师，除了想见见恩师外，还为了完成一位同学的遗愿。”说到此，王爱萍语带哽咽，她稳了稳情绪继续道，去年，9年前寻师活动的发起人张艳菊因病去世，她生前总是催着她们找吴老师，“现在我们找到了，艳菊应该没有遗憾了吧！”听到这里，吴汉忠双手微微颤抖，眼眶也有些湿润。



恩师当年曾督促她们好好读书



田建英表示，她们在吴老师手下读了4年书（2年初中和2年高中），吴老师是她们的班主任兼化学老师。“那时正值‘文革’，正是‘读书无用论’盛行的年代，只有吴老师要求我们上课认真听讲。”田建英回忆，吴汉忠不仅上课认真，而且讲课比较风趣幽默，学生都爱听他讲课，“当时我们班上的化学成绩普遍很好。”

冯贵萍挽着吴汉忠的胳膊回忆，她当年结婚的时候，吴老师用集攒多时的布票，给她扯了6尺锻子面作为新婚贺礼，“那时的布票多值钱啊，但吴老师对学生从不吝啬。”冯贵萍还说，当年她弟弟高考前也找吴老师辅导，“只要你想学他就教，不谈钱。”

据了解，吴汉忠常年奋斗在教学一线，直到1994年退休，期间多次参与武汉市中考命题，在教育界小有名气。1977年恢复高考第一年的武汉市高考状元就是他的学生。



启蒙之恩永难忘 老照片里忆师恩



楚天都市报记者郭会桥 王永胜



昨日9时许，在湖北大学琴园小区，一大早从汉阳赶来的朱幼斌老人眼含热泪，紧握住74岁杜佐华老师的手。“您的小名叫双四，因为您父亲在44岁时才生的您。”一见面，朱幼斌老人就叫出了杜佐华老师的小名。随后，杜佐华老师告诉记者，他也知道朱幼斌的小名，叫“水娃”，出生于1931年武汉大水之年。

朱幼斌说，杜佐华不是他的老师，但二人之间有一段特殊的缘分。有生之年能找到他，也算是圆了自己的夙愿。

1946年，年仅15岁的朱幼斌来汉谋生，到杜家开办的棉纺厂当学徒，在他家一住4年。“当时，杜老师的表姐刘云英是一名小学老师，表哥刘中一也在武汉读书，二人经常指导我读书。”受益于他们，原先不怎么识字的朱幼斌，1950年考入武汉市行政干部学校，后来成为行政干部。

“对，这就是刘云英老师，对人非常和气。”昨日，当杜佐华拿出家里的老照片时，朱幼斌一眼就认出了刘云英老师。杜佐华告诉记者，他和表哥、表姐一起住了20余年，直到表姐后来出嫁。“表姐曾在一所小学当老师，后来调入江汉区教委工作，1996年去世。”

时光倒回50余年，朱幼斌老人深情回忆，刘云英是他的启蒙老师，是她的教导影响了他的一生。“他们家里当时有些藏书，刘老师经常拿给我看，有些不懂的，她也会抽空讲解。”不仅如此，刘云英还经常带朱幼斌参加她班上的活动。有一次，朱幼斌表现不俗，刘老师还送他一本书作为奖励。

1954年，杜佐华一家搬家，朱幼斌多次寻找无果，从而失去联系。直到今年教师节前，朱幼斌通过本报寻师热线，终于联系到了昔日恩师的表弟——退休前在湖大任教的杜佐华。

上午11时，短暂的会面结束，两位老人依依不舍，相约今后要多多联系。



20多年前的水果 一直香甜在心间



楚天都市报记者周治涛 曲严



昨日下午两点，徐劲松拎着月饼水果，来到宝通寺路，轻轻敲响昔日恩师冷碧莲的家门，里面传来问询声：“是小松吗？”徐劲松一边应声，一边迫不及待透过走廊栅栏门往里看。毕业20多年来，这是他第一次见到恩师。大门打开，两人紧紧握住对方的手。

9月10日教师节当天，徐劲松通过邮件联系到本报，表明他寻找大学辅导员冷碧莲的愿望。“只是想试一下，没想到两天后真的找到了。”

听说有学生要过来看望她，年已八旬的冷老师一早就在家里准备，桌上放着中午刚洗好的水果，有葡萄、香瓜、苹果，还有她平时舍不得喝的铁观音。

看到桌上摆的果盘，徐劲松愣神了，眼眶有些湿润。直到冷老师把一碟香瓜端到他面前，他才回过神来。“记得以前在学校读书时，我经常跟同学到冷老师家，每次来，冷老师都会给同学们洗一盘水果。”徐劲松说，冷老师看着学生们吃，她自己却不吃，临走时还会给学生们塞几个在兜里。那些水果的味道，至今还甜在他心里。

徐劲松回忆，在湖北经济管理大学（现为长江职业学院）求学期间，他是班上的团支书，当时班上贫困的学生有不少，冷老师经常自掏腰包为学生买饭、买生活用品，当时她每个月收入基本上都补贴给了学生。

冷老师的老伴告诉记者，2014年一个名叫张树生的学生，通过武汉的亲戚，问到他们的住址，专门从河南过来看望她。原来，这个学生家庭条件差，一边打工一边上学，平时就住在校外的工棚里，晚上就在大马路边上就着路灯看书。冷老师知道后每周都会塞给他几元钱吃饭，鼓励他读完大学。

“以前在大学的时候，冷老师就像我们的妈妈一样，是缘分让我们这么多年又联系上。”徐劲松说，明年，同学们要举行入学30年聚会，现在终于找到大家牵挂多年的冷妈妈，真是太好了。





