查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·节日期间杜绝“舌尖上的腐败” ·武鄂高速入口首现严重拥堵 ·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友 ·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 ·小长假首日26万人游荆楚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 节日期间杜绝“舌尖上的腐败” · 武鄂高速入口首现严重拥堵 · 图文：高校女老师自制爱心月饼送 · 图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 · 小长假首日26万人游荆楚 2 要闻 2016.9.16 星期五 小长假首日26万人游荆楚 自驾游、采摘游成主旋律 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员许辉 颜缇 张圣锐 从余）昨日，据省旅游委统计，纳入全省旅游监测系统的26个重点旅游景区接待游客26.54万人次，实现旅游收入2578万元。

昨日是小长假第一天，正逢中秋佳节，全省大部分地区天气晴好，各大景区推出主题旅游活动，游客进出两旺。为了吸引更多游人进入大别山，罗田薄刀峰、三里畈温泉，联合推出优惠政策，中秋节生日的游人、手机号尾数“815”的游人，均可免费游玩和沐浴温泉。

家庭游、自驾游、采摘游成为主旋律。据统计，恩施大峡谷自驾游游客占70%，宜昌各景区自驾游客占40%，往十堰武当山的车队早早排起了长龙，上午10时许达到高峰。

针对自驾游增多的现象，各地都相应采取了有效的措施。宜昌、恩施、神农架等地的交警部门，24小时在重点景区值勤，及时疏导旅游交通。





