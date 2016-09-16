节日期间杜绝“舌尖上的腐败”武鄂高速入口首现严重拥堵图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌小长假首日26万人游荆楚
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 第2版 要闻
·节日期间杜绝“舌尖上的腐败”
·武鄂高速入口首现严重拥堵
·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友
·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌
·小长假首日26万人游荆楚
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.16 星期五
小长假首日26万人游荆楚
自驾游、采摘游成主旋律
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员许辉 颜缇 张圣锐 从余）昨日，据省旅游委统计，纳入全省旅游监测系统的26个重点旅游景区接待游客26.54万人次，实现旅游收入2578万元。
    昨日是小长假第一天，正逢中秋佳节，全省大部分地区天气晴好，各大景区推出主题旅游活动，游客进出两旺。为了吸引更多游人进入大别山，罗田薄刀峰、三里畈温泉，联合推出优惠政策，中秋节生日的游人、手机号尾数“815”的游人，均可免费游玩和沐浴温泉。
    家庭游、自驾游、采摘游成为主旋律。据统计，恩施大峡谷自驾游游客占70%，宜昌各景区自驾游客占40%，往十堰武当山的车队早早排起了长龙，上午10时许达到高峰。
    针对自驾游增多的现象，各地都相应采取了有效的措施。宜昌、恩施、神农架等地的交警部门，24小时在重点景区值勤，及时疏导旅游交通。


   