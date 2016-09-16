查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·节日期间杜绝“舌尖上的腐败” ·武鄂高速入口首现严重拥堵 ·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友 ·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 ·小长假首日26万人游荆楚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 节日期间杜绝“舌尖上的腐败” · 武鄂高速入口首现严重拥堵 · 图文：高校女老师自制爱心月饼送 · 图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 · 小长假首日26万人游荆楚 2 要闻 2016.9.16 星期五 雪白的皮清爽的馅 包裹着浓浓的情意 图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友 楚天都市报讯 图为：周琰自制的冰皮月饼



楚天都市报讯（记者潘锡珩 谢玲 实习生李添一）昨日一早，家住武昌的周琰专程给父母送去了中秋节礼：一盒她亲手制作的冰皮月饼。记者看到，8个雪白的月饼装在包装盒里，看相一点也不比外面买的差。

今年24岁的周琰是武汉工程科技学院的老师，热爱烘焙，不时在家自制一些西点。她告诉记者，往年自己吃到的都是又甜又腻的传统月饼，口味单一没特色。于是她想不妨自己动手做。“冰皮月饼热量比较低，口感也不腻，用绿豆沙做馅儿也很清爽，关键是无添加，更健康。”周琰说。

周琰告诉爸妈，她做的这种冰皮月饼不用刷油烤制，还调制了低糖的绿豆馅料，又爽口又健康。周爸爸周妈妈迫不及待地拿起一个尝了尝，直夸好吃，“和外面买的味道就是不一样”。

记者在周琰家看到，制作月饼的原材料摆了满满一灶台。她告诉记者，“原材料需要10多种，做饼皮的原材料就占了七种，要买齐还真不容易，有的跑了几个超市都买不到，只好上网买。而馅料主要由绿豆制成，怕太腻，她只加了少量的糖。再用模具压出花纹，然后放进冰箱冷藏4小时定型成功。“看起来不难，做下来还挺麻烦，但乐趣也不少。”周琰说。

周琰带了一些自制月饼去办公室和同事分享，四个月饼被大家掰成了16份，大家连呼好吃，让周琰心里美滋滋的。

第一批制作的十个月饼很快就被同事和好友索要一空，她和男朋友一个都没吃到。于是她前天又制作了20多个月饼，“这次主要送爸妈和家里亲戚，再就是和男友大吃一番。”她笑着说。





