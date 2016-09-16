查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·节日期间杜绝“舌尖上的腐败” ·武鄂高速入口首现严重拥堵 ·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友 ·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 ·小长假首日26万人游荆楚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 节日期间杜绝“舌尖上的腐败” · 武鄂高速入口首现严重拥堵 · 图文：高校女老师自制爱心月饼送 · 图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 · 小长假首日26万人游荆楚 2 要闻 2016.9.16 星期五 武鄂高速入口首现严重拥堵 明日返程请错峰出行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）高速公路中秋小长假不免费，但出城道路依然出现拥堵。昨日上午，楚天都市报记者探访出城交通时发现，不出意外的是，岱黄高速出城方向率先出现大拥堵，出乎预料的是，武鄂高速龚家岭收费站首次严重拥堵。

武鄂高速开通以来，一直被推荐为可以“避堵”的出城通道，昨日是首次在节日期间出现严重拥堵。

记者查看高德地图发现，昨日，白沙洲路段、机场高速、光谷环岛等出城通道均出现明显拥堵，全市即时拥堵指数在上午10：52达到5.0的最高值，超过了今年“五一”，与去年“十一”不相上下。早晨7时30分之前出城比较顺畅，中午12时30分之后出城基本不堵了，上午时分拥堵严重。交警提醒，明天返程高峰将在下午6时前后出现，建议广大驾驶员在下午4时之前进城。





