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第2版 要闻
·节日期间杜绝“舌尖上的腐败”
·武鄂高速入口首现严重拥堵
·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友
·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌
·小长假首日26万人游荆楚
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节日期间杜绝“舌尖上的腐败”
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武鄂高速入口首现严重拥堵
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图文：高校女老师自制爱心月饼送
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图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌
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小长假首日26万人游荆楚
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要闻
2016.9.16 星期五
武鄂高速入口首现严重拥堵
明日返程请错峰出行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）高速公路中秋小长假不免费，但出城道路依然出现拥堵。昨日上午，楚天都市报记者探访出城交通时发现，不出意外的是，岱黄高速出城方向率先出现大拥堵，出乎预料的是，武鄂高速龚家岭收费站首次严重拥堵。
武鄂高速开通以来，一直被推荐为可以“避堵”的出城通道，昨日是首次在节日期间出现严重拥堵。
记者查看高德地图发现，昨日，白沙洲路段、机场高速、光谷环岛等出城通道均出现明显拥堵，全市即时拥堵指数在上午10：52达到5.0的最高值，超过了今年“五一”，与去年“十一”不相上下。早晨7时30分之前出城比较顺畅，中午12时30分之后出城基本不堵了，上午时分拥堵严重。交警提醒，明天返程高峰将在下午6时前后出现，建议广大驾驶员在下午4时之前进城。