查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·节日期间杜绝“舌尖上的腐败” ·武鄂高速入口首现严重拥堵 ·图文：高校女老师自制爱心月饼送亲友 ·图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 ·小长假首日26万人游荆楚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 节日期间杜绝“舌尖上的腐败” · 武鄂高速入口首现严重拥堵 · 图文：高校女老师自制爱心月饼送 · 图文：中秋夜，两江四岸灯火辉煌 · 小长假首日26万人游荆楚 2 要闻 2016.9.16 星期五 省地质局副局长违规接受宴请被处分 省纪委要求党员干部引以为戒 节日期间杜绝“舌尖上的腐败” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）昨日，省纪委公开通报2起涉及“舌尖上的腐败”等问题的典型案件，要求广大党员干部引以为戒，在中秋国庆期间严格遵守廉洁自律准则，杜绝违规接受宴请、违规公款吃喝等问题，远离“舌尖上的腐败”。

省地质局党组成员、副局长庞红艳违规接受宴请问题。2015年10月25日晚，为祝贺庞红艳从恩施州政府调任省地质局工作，湖北银行恩施分行行长张毅、湖北银行恩施分行舞阳坝支行行长吕某邀请庞红艳到沌口武汉经济技术开发区某酒楼用餐，花费3798元，费用在湖北银行恩施分行报销。省纪委给予庞红艳党内警告处分；湖北银行纪委给予张毅党内严重警告处分，并解聘其恩施分行行长职务。

枝江市人防办主任吕江平违规公款吃喝、“带彩”娱乐问题。2016年3月18日（周五），吕江平与朋友一行6人到枝江市安福寺镇胡家畈水库游玩，中午在水库管理处食堂参加用公款支付的吃请，吃请安排了酒水。饭后，在包间进行“带彩”娱乐活动。枝江市纪委给予吕江平党内严重警告处分。



【解读】



省纪委法规室：

违规公款吃喝有八种表现形式



问：违规公款吃喝有哪些表现形式？

省纪委法规室：违规公款吃喝的主要表现形式有八种：一是公款超标准吃喝；二是公款同城吃请；三是无公函的公款吃喝；四是公款接待陪餐人数超标；五是公款接待违规饮酒；六是违规以加班、误餐等名义公款吃喝；七是接受可能影响公正执行公务的宴请；八是其他违规公款吃喝。

问：违规公款吃喝有哪些“隐身衣”？

省纪委法规室：违规公款吃喝主要有以下“隐身衣”问题：一是公款吃喝由大酒店向农家乐、机关内部食堂、培训中心转移；二是吃喝费用“化整为零”，一次超标准吃喝开多张发票，分次报销；三是一次公函多次公款吃喝、用虚假公函报销等。





