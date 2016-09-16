查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：天宫二号顺利升空 ·苦寻9年见恩师 泪眼围坐听点名 ·小长假首日26万人次游荆楚 ·遭灾不惧灾 渡过难关赏明月 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：天宫二号顺利升空 · 苦寻9年见恩师 泪眼围坐听点名 · 小长假首日26万人次游荆楚 · 遭灾不惧灾 渡过难关赏明月 1 要闻 2016.9.16 星期五 图文：天宫二号顺利升空 中国太空实验室昨晚入驻苍穹 楚天都市报讯 图为：9月15日，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号FT2火箭将天宫二号空间实验室发射升空。 新华社发

图为：天宫二号发射全过程 新华社发



●有跑步机供健身

●用电脑阅读娱乐

●可收看电视节目

●能与家人通短信



据新华社电 15日22时04分，搭载着天宫二号空间实验室的长征二号FT2运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约575秒后，天宫二号与火箭成功分离，进入预定轨道，发射取得圆满成功。这是长征系列运载火箭的第236次飞行。

天宫二号空间实验室是在天宫一号目标飞行器备份产品的基础上改进研制而成，全长10.4米，最大直径3.35米，太阳翼展宽约18.4米，重8.6吨，采用实验舱和资源舱两舱构型，设计在轨寿命不小于2年，主要任务是接受载人飞船和货运飞船访问，开展空间科学实验和相关技术试验，验证空间站建造和运营相关关键技术。

按计划，天宫二号空间实验室发射升空后，将开展平台和空间应用载荷测试，并于神舟十一号飞船发射前，做好与神舟十一号飞船交会对接的准备。

天宫一号发射成功，中国载人航天进入了空间实验室阶段；天宫二号的发射成功，标志着我国即将迈入空间站时代。



专访酒泉发射中心专家

“天宫”是座什么“宫”



据新华社电中秋之夜，天宫二号空间实验室成功“飞天”的消息振奋人心。“天宫二号”究竟是座什么“宫”？航天员在天宫二号里怎么生活？记者就此采访了中国载人航天工程办公室副主任武平、中国航天科技集团公司第五研究院天宫二号总设计师朱枞鹏等专家，带您一起遨游“天宫”。



人性化改造 航天员居住更舒适



记者：相比天宫一号，天宫二号有什么改进吗？

朱枞鹏：在外形上两者差不多，也都分为一个资源舱和一个实验舱，但内部的改动非常多。天宫二号作为我国真正意义上的空间实验室，将为航天员提供更宜居的环境，特别是针对航天员要驻留30天这一实际，做了很多人性化改造。

我们有意识地把地板和天花板用颜色进行了区别，墙壁也采用了非常柔和的米白色。为防止碰撞，天宫一号的地板和墙壁非常柔软，但航天员从太空回来后，提出还是硬质墙壁和地板好，所以在天宫二号中我们进行了改变，实验舱内采用了硬材质。

在内部设施方面，天宫二号配备了多功能工作台，不用时可以折叠，打开后则可以在上面进行电脑操作、阅读、进餐等。对通风口也进行了改造，降低了噪音。在睡眠区，灯光可以进行调节，广播也可以关闭，航天员可以携带一些个人的物品，如家人的照片等。床头有一个蓝牙音响，可以接收地面传输的紧急呼叫，而航天员的头戴式耳机也改成了无线的。

天宫二号内部还加入了很多特色元素，包括中国载人航天工程的标志，另外为纪念中国航天事业创建60周年，舱内还会有专门设计的符号。



能收地面电视信号 可与家人发短信



记者：航天员进驻天宫二号后，生活是什么样子？

朱枞鹏：考虑到航天员要在天宫二号进行中期驻留，我们为航天员配备了笔记本电脑、平板电脑，航天员不仅可以进行工作，还可以进行娱乐、阅读；同时，航天员可在空间实验室收到地面电视信号，能跟家人进行天地通话和短信交流。

体能锻炼方面，为航天员配备了健身单车、跑步机。当然，跑步机是特制的，需要用两根橡皮带从机器上绑住肩膀才能进行跑步。在饮食方面，最大程度地考虑到了每名航天员的个人偏好，特制了一批太空食品。个人卫生方面，准备了特制的湿巾和刮胡刀，对集便袋进行了改进，使其气压低于舱内，防止气味扩散。



任务完成后 不会成太空垃圾



记者：天宫二号任务完成后，会不会成为太空垃圾呢？

武平：中国对空间碎片问题高度重视，长征七号运载火箭搭载的遨龙一号，就用于开展空间碎片清除关键技术在轨验证试验。

天宫二号在轨任务末期，将受控离轨，陨落至太平洋海域，不会成为太空垃圾。



解读



这些太空实验都很“高大上”



据新华社电 天宫二号将完成十余项高精尖的实验任务，是载人航天历次任务中应用项目最多的一次。



51件有效载荷

涉及应用项目最多



天宫二号空间应用系统总设计师赵光恒说，天宫二号装器有效载荷51件，要完成应用任务共10余项，涉及应用项目最多，包括微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、对地观测及地球科学研究应用等8个领域。



“天极”望远镜

唯一的国际合作项目



“天极”望远镜由中科院高能物理研究所牵头，瑞士日内瓦大学、瑞士保罗谢尔研究所、波兰核物理研究所等参与，是天宫二号上唯一的国际合作项目。



对地观测仪器

全方位“感知”地球



天宫二号搭载了多个新一代对地观测遥感器和地球科学研究仪器，如宽波段成像光谱仪等，能全方位“感知”地球,在资源环境、生态环境、农林应用、海洋环境、大气污染和大气成分监测等领域有着广泛应用。



伴随卫星

天宫二号的守护者



天宫二号飞行期间还将在轨释放一颗伴随卫星。这颗伴随卫星搭载了高分辨率全画幅可见光相机，将在空间绕飞试验过程中对天宫二号与神舟十一号组合体进行高分辨率成像，堪称天宫二号和神舟飞船的“自拍神器”。





