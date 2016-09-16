查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：天宫二号顺利升空 ·苦寻9年见恩师 泪眼围坐听点名 ·小长假首日26万人次游荆楚 ·遭灾不惧灾 渡过难关赏明月 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第5版 : 调查 第6版 : 经济 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 楚动 · 图文：天宫二号顺利升空 · 苦寻9年见恩师 泪眼围坐听点名 · 小长假首日26万人次游荆楚 · 遭灾不惧灾 渡过难关赏明月 1 要闻 2016.9.16 星期五 本报三路记者踏访黄陂、蔡甸、东湖高新灾区居民家 陪他们过中秋 遭灾不惧灾 渡过难关赏明月 楚天都市报讯 图为：余行权（右二）和村民们畅谈灾后重建计划

图为：郭景红相信日子会越过越好

图为：菜肴虽然简朴，气氛却很温馨



在今夏罕见的洪灾面前，他们舍小家顾大家，有的田地被淹，有的离别家园。而今灾情过去，他们过得怎么样？

昨日，楚天都市报记者分别走进武汉市黄陂区、蔡甸区、东湖新技术开发区受灾居民的家中，陪他们度过灾后首个中秋佳节。



黄陂区祁家湾街忍公村

月光下的村民茶话会



楚天都市报记者郭文杰 通讯员胡沛 摄影：楚天都市报记者黄士峰



昨晚8时许，黄陂区祁家湾街忍公村旻哲农场，上百位村民借着月光，敲响腰鼓、放起舞曲，载歌载舞。

今年7月，因童家湖拦截堤超保证水位，为确保天河机场安全，忍公村三处民垸扒口调蓄，全村近3000亩土地全部被淹，上百间房屋泡在水中。直到8月底，村里的水才全部退去。这期间，旻哲农场老板余行权尽管自已损失惨重，仍举债给雇请的村民结清工钱，被村民称为“信义老板”（详见楚天都市报7月20日报道）。这个中秋节，余行权向村委会提议，把大家召集起来热闹一番。

歌舞过后，村民们围坐在一起，吃着月饼开起茶话会。“虽然我们受了灾，但只要大家团结一心，积极生产自救，就能早日渡过难关。”余行权说罢，村民们纷纷点头。

65岁的张伙平承包了30亩水稻和5亩鱼塘，在洪灾中全部被淹。“如果没有洪水，我今年的纯收入应该会超过4万元。”他说，虽然损失惨重，但他收到了几千元的保险赔偿，一些爱心企业也捐助了米、油等物资，目前生活无忧。

张新文是村里的种植大户，他家的40亩水稻在洪灾中全部被淹，损失估计达6万多元。“虽然受了灾，但大家都很乐观。有政府做后盾，我们不担心。”

忍公村村支书张从全告诉楚天都市报记者，受灾后，村中凡房屋被淹的家庭，每人每天有50元生活补贴，被淹田地也有保险赔偿，村民生活都没有问题。忍公村以种植水稻为主，如今已经错过季节，目前村里正在积极开展生产自救，组织村民种植小麦、油菜等作物。



东湖新技术开发区滨湖街吴泗村

相信日子会越过越好



楚天都市报记者卢成汉 通讯员张学军



夜幕四合，秋虫唧唧。

“都上桌吃饭吧。”傍晚6时许，东湖新技术开发区滨湖街吴泗村倪家海湾一栋两层楼房内，56岁的郭景红招呼着回家过节的大儿子郭大围一家三口。

饭桌上摆着五个菜，三荤两素。“我们老两口平时就两个青菜。今天过节，多摆了几道。”他对楚天都市报记者说。

“喝点酒，高兴高兴。”郭景红给老伴和儿子各倒了一杯啤酒。儿媳周婷婷则给2岁多的儿子喂着饭。

“爸，我买了新房，已经付了首付。”郭大围笑着说，“两年后交房，到时我接你和妈去住。”

“好啊！你们过好了，我就高兴了。”郭景红说，“今年家里遭灾，没帮上你什么忙。”

“你不要这么讲。我们都大了，要靠自己努力把日子过好，你们两老不要太劳累了。”郭大围说。

正说着，在外地工作的女儿和小儿子，先后打来问候电话。

“他们回不了，我不怪他们。”郭景红说，儿女们都很孝顺，女儿半个月前给他买了烟酒，还给了老伴500元零花钱；小儿子说过两天回家，“他也少不了给我买酒喝呢！”

今年7月，牛山湖炸堤分洪，郭景红家的22亩田地，只剩6亩没有被淹。“我打算下个月种油菜和粮食。平时我也打点零工，一天有120元收入，虽然今年受了灾，但不愁吃喝。街里还帮我们买了社保，4年后就可以拿退休金了。我们老两口完全可以自食其力，不给儿女们增添负担，日子会越过越好。”他说。



蔡甸区消泗乡九沟村

退水老屋里的简朴家宴



楚天都市报记者陈倩 通讯员孙克亮



“孩子们都放假回来了。过节嘛，就图个全家团圆。”昨日傍晚，在蔡甸区消泗乡九沟村，67岁的李长春站在家门口，笑着对楚天都市报记者说。堂屋里的饭桌上，摆着粉蒸肉、糍粑鱼、清炒南瓜、莲藕排骨汤等几个菜，李长春的老伴和两儿一女等家人围坐在桌边，气氛热闹而温馨。他说，往年过中秋，都有螃蟹、虾子等菜肴；今年遭了水灾，要简朴一些，“但节还是要过，吃什么不那么重要。”

李长春所在的九沟村，是今年蔡甸区受灾最严重的几个村之一。7月5日，他和老伴所住的老屋被淹，他一家六口被转移到蔡甸区野战国防园安置，直到8月13日才回家。

记者看到，李长春家的外墙上，仍然留着洪水的痕迹，水位达一人高。他说，回家时，他发现一楼的家具都被泡烂了，墙体破裂、发霉。他请来泥瓦匠师傅，把一楼重新粉刷了一遍，“政府救灾事情很多，我们不能等靠要，自己的家还要靠自己重建。”

李长春家承包了30亩水田和70亩鱼塘，洪水将一年收入几乎全部冲走，“损失15万元左右。”区政府对受灾群众按每人每月30斤米、2斤油的标准补助，直到明年5月。李长春还在自家的两分自留地里，种了小白菜等蔬菜。“今年的农时已经过了，不过菜还可以种，至少能解决吃饭问题。”

昨日家宴上的菜，南瓜是隔壁乡亲送的，菱角是李长春在湖里捞的。他说，办法总比困难多，等到明年开春，油菜花开了，游客来了，日子又会好起来。明年的中秋家宴，餐桌上肯定会更加丰盛。





