查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 体育 ·广告 ·图文：你是我的眼 我是你的手 ·中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” ·2017武汉马拉松4月9日再出发 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：你是我的眼 我是你的手 · 中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” · 2017武汉马拉松4月9日再出 15 体育 2016.9.16 星期五 2017武汉马拉松4月9日再出发 楚天都市报讯 楚天都市报北京电（记者马明玉）2015年9月17日，当武汉马拉松与北京马拉松结缘，京汉之间也多了一趟“跑者专列”。昨日上午，京汉联盟一周年新闻发布会在国家会议中心举行，汉马组委会在发布会上宣布，2017年武汉马拉松将在4月9日开跑。

吸取北马35年的办赛经验，首届汉马高起点出发，而2017年武汉马拉松将在赛道等方面全面升级。按照时间安排，第二届武汉马拉松的比赛时间仍定在4月的第二个周日，即明年4月9日，发枪时间为早上7点30分。考虑到首届武汉马拉松较为成功，按照现有赛事规模很难满足广大跑友的需求，明年将在20000人参赛的基础上，根据评估和调研，人数会略有增加，并适时宣布。

在比赛路线方面，第二届汉马的路线将基本保持不变。起点仍设在汉口江滩，健康跑终点设在辛亥革命博物馆广场，半程终点设在省图书馆，终点位于华侨城欢乐谷。全程路线将经过晴川桥、长江大桥和沙湖大桥。

作为中国最美马拉松赛道之一，明年汉马的沿途风景将更加美如画。今年年底，全长28.7公里的东湖绿道将全面贯通，新绿道不仅串联起磨山、听涛、落雁三大景观，也将为东湖再添六大观景点。东湖绿道主干道两旁还将建设铺有彩色塑胶的人行道，湖岸绿树成荫，跑者将真正体会到人在画中跑的感觉。





