查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 体育 ·广告 ·图文：你是我的眼 我是你的手 ·中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” ·2017武汉马拉松4月9日再出发 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 广告 · 图文：你是我的眼 我是你的手 · 中国轮椅击剑队有位“教练奶奶” · 2017武汉马拉松4月9日再出 15 体育 2016.9.16 星期五 游泳队里的感人组合 场上是队友场下情同姐弟 图文：你是我的眼 我是你的手 楚天都市报讯 图为：杨洪（右）和蔡丽雯在互相帮助下一起吃午饭



据新华社电 在里约残奥会上，有这样一对感人的组合：双臂截肢的杨洪和双目失明的蔡丽雯。在中国残奥代表团游泳队里，他们一起训练，一起生活，做彼此的眼睛和双手，就这样在赛场和生活中相互搭伴，在里约残奥会上追逐他们的梦想。

18岁的蔡丽雯自幼双目失明，16岁的杨洪在10岁时因意外双臂截肢。同样来自贵州的他们，因为对游泳共同的热爱双双入选中国残奥代表团游泳队。他们在场上是队友，场下情同姐弟。在将近一年的封闭训练中，他们相互扶持，一起熬过了每日游一万米的高强度训练。在本届残奥会上，杨洪获得100米蛙泳SB7级铜牌，蔡丽雯则获得女子100米仰泳S11级银牌。中秋将至，没有带月饼来里约的他们把奖牌当做特殊的月饼，以慰思乡之情。

“残奥运动员比起其他运动员来说，无论生活还是比赛，都要付出更多的努力。这两个孩子，互为眼手，相互支撑，这也是奥林匹克精神的体现”，杨洪和蔡丽雯的教练林远庆说，“但愿他们都能在奥运的赛场上，实现自己的梦想。”





