查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：新来的“闲叟”爱高歌 ·那人那诗那月夜 ·岳母比老婆还时尚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：新来的“闲叟”爱高歌 · 那人那诗那月夜 · 岳母比老婆还时尚 13 夕阳晚晴 2016.9.16 星期五 岳母比老婆还时尚 楚天都市报讯 襄阳 宋喜秀



岳母爱时尚，不仅天天跳广场舞，而且一天一身“装备”，半个月不重样。她经常煞有介事地向她的老姐妹们晒幸福：这一身儿是哪个女婿去哪个城市出差买的大名牌，那一套是哪个姑娘从哪个外国网店网购的新款式，虽然其中大多数都是老人自己地摊上“淘”来的宝，但还是收获了不少羡慕嫉妒恨。

妻子是长女，天生爱朴素，喜欢捡母亲淘汰下来的衣服穿，两人形成了有接有送的衣服交接新常态，不仅相安无事，而且其乐融融。

去年岳母生病住院时，竟然向病友们隆重介绍说，我是她儿子，我爱人是她的儿媳妇。我们不情愿地“表演”了半个月，病友们纷纷夸奖她：“婆媳关系强，儿媳胜过亲姑娘。”

原来，岳母是嫌姑娘过于朴素，让自己脸上无光，所以，她出院后高调宣布：以后的旧衣服直接“out”，并强烈要求她的大姑娘“旧貌换新颜”。

岳母爱时尚，还体现在美食上。

一身光鲜亮丽的她，对美味佳肴同样一往情深，而且有“吃鲜不吃剩，一次吃个够”的生活习惯，所以身材偏胖，动脉粥样。于是她一出院我们就制定了“光盘”计划。但是，岳母往往因为担心菜不够吃，总是多买了、多做了、剩下了，又不舍得一扔了之。

一旦老人家情不自禁地再多吃几口时，妻子总会委婉地把菜盘“抢”过来说：“我还没吃饱，我来光盘。”然后，悄悄将剩饭剩菜当作垃圾处理了。不过，如今岳母已接受了我们的光盘行动，不再多买菜了，开始在养生路上也“时尚”起来。





