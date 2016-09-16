查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：新来的“闲叟”爱高歌 ·那人那诗那月夜 ·岳母比老婆还时尚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：新来的“闲叟”爱高歌 · 那人那诗那月夜 · 岳母比老婆还时尚 13 夕阳晚晴 2016.9.16 星期五 那人那诗那月夜 楚天都市报讯 武汉 周年丰（74岁）



34年过去，那人那诗那个月明星稀的夜晚，在记忆中还是那样的鲜活。

那年，当时的湖北江陵县为纪念入选全国首批24座历史文化名城之一，县政府举办了一些小型活动，其中有一场内容为楚国历史文化的座谈会，邀请了文化名人徐迟。时任副县长的我，与一行人作陪，边谈边品茶、吃月饼和苹果，兴致盎然。突然，徐迟站了起来，仰望圆月，面朝东边，即兴朗诵诗歌：苹果是圆的，月饼是圆，月亮是圆的，我对台湾的思念是圆的……

那人已去，那诗那月永在。





