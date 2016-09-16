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逃逸司机三天后投案
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荆楚
2016.9.16 星期五
撞倒小孩弃于路边崇阳警方全城缉凶
逃逸司机三天后投案
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员甘明强 雷宇）日前，崇阳县一名麻木司机把8岁男孩明明（化名）撞伤后，悄悄将其丢在路边。14日下午，该肇事司机迫于压力，向警方投案自首。
昨日中午，记者来到崇阳县人民医院，看到受伤的明明，他躺在母亲的怀中，满脸的伤疤已结痂。
明明的母亲苏女士介绍，明明在县实验二小读三年级。11日中午，他乘2路车到学校门口下车后遇到车祸。
警方提供的监控显示，当日11时23分许，明明在斑马线过马路时，一辆红色麻木车将他撞倒，并从其身上碾了过去。
麻木车司机下车将明明抱上车带走，围观者误以为他要送孩子去医院，便各自离去。但是，这辆三轮车没过一会儿又回来了，在路口停下，司机下车将孩子丢在路边，然后将车开走。
路边有一家瓷砖店，店老板汪女士听到小孩哭声后，把明明抱进来询问。明明报了几遍母亲的电话，看到汪女士记下后，便昏迷不醒了。
后来，明明被送到医院治疗，医生发现其头部受创，虽然没有颅骨骨折，但是颅内有血块。
崇阳警方对此案高度重视，迅速成立侦破专班，调查访问群众100余人，排查麻木近500余辆，调用视频卡点资料20多处，并且发布悬赏公告，全城缉凶。
13日晚，警方通过监控里麻木司机走路的姿式，最终成功锁定嫌疑人。14日下午4时许，嫌疑人杨某到警方自首，对撞人逃逸的事实供认不讳。
目前，此案正在进一步调查之中。