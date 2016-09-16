查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·图文：这个新郎官真是不简单 ·逃逸司机三天后投案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 广告：动向新闻 · 图文：这个新郎官真是不简单 · 逃逸司机三天后投案 10 荆楚 2016.9.16 星期五 76岁老汉弄丢钱包 恩施男子几经周折完璧归赵 图文：这个新郎官真是不简单 楚天都市报讯 图为：胡军家陈旧简陋的新房



楚天都市报讯（记者王功尚）33岁的恩施男子胡军筹办婚礼时，捡到一位老人的钱包，他几经周折方才找到失主。昨日上午，76岁的失主陈义涛高兴地说：“小胡想办法把钱包还给了我，这个中秋节过得特别高兴。”

陈义涛是恩施市芭蕉乡白果树村人，现住恩施清江凤凰城小区。9月12日，他坐客车去芭蕉乡一个村走亲戚。下午4时40分，老人下车后抵达目的地，却发现钱包不见了，里面有1200多元现金，还有身份证、银行卡等物品，这让他心急如焚。走完亲戚后，他辗转找到客车司机电话，询问钱包下落，却无人知道。

陈义涛回家后心情很糟糕，晚饭也没吃。晚上9点多，他突然接到一个电话，对方自称是恩施市盛家坝乡人胡军，捡到了钱包。双方在电话中一核对，钱包信息准确无误。老人心里的石头落了地。因胡军正在家里筹办婚礼，便请老人自己或者家人去取。

14日一大早，陈义涛老人坐车来到小胡家。小胡一家人很热情地招待他，并将钱包还给了他。老人发现，小胡的家境比较差，至今住着一栋陈旧的木房子，小胡的父母在家务农，他自己则常年在外打工，33岁才结婚，在当地是比较少见的晚婚。

小胡还钱包的过程中，还有一段小插曲。当日回家办婚礼的小胡夫妇捡到钱包时，客车已经开走了，小胡发现钱包里面还有个纸条。

根据纸条上的一个手机号，小胡打电话给老人在武汉某高校任教的侄子陈老师，陈老师听了电话，以为是个骗子，当场就挂了电话。陈老师随后又感到有点不放心，便打电话给陈义涛的小儿子陈河（化名），询问此事。陈河打电话给父亲，才知道小胡是真的捡了父亲的钱包，于是跟小胡取得联系，小胡随后打电话给陈义涛老人。

老人感慨地说，家境贫困的小胡能拾金不昧，真是好样的。胡军则说，不是自己的钱，绝对不敢私吞。

老人在小胡家吃了饭才离开，离开前，他拿出400元作为小胡夫妇的结婚贺礼，说：“你这个新郎官，真是不简单。”小胡一家人反复拒绝，最终在老人的坚持下，他们才收下。





