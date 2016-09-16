查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 楚动 ·200张演出票免费赠给参赛选手 ·图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 ·国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显 ·图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱 ·图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 200张演出票免费赠给参赛选手 · 图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 · 国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌 · 图文：凯德广场·武胜四周年放“ · 图文：湖北企业的名字刻上南开教 9 楚动 2016.9.16 星期五 盛帆电子大手笔捐赠教育事业 图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微 舒平）情系教育，捐赠母校，是很多企业践行社会责任的一种方式。日前，以武汉盛帆电子股份有限公司命名的“盛帆楼”，在南开大学隆重揭牌（如图）。这个位于武汉光谷高新区的湖北企业，此前还曾多次大手笔地捐赠教育慈善事业。

武汉盛帆电子股份有限公司与南开大学的缘分，源于公司董事长李中泽。作为南开大学电子系1986级校友，李中泽在南开求学期间，收获知识技能，结交良师益友。

母校的关怀和支持，让李中泽学会了感恩与回报。在他和同窗好友合作创办武汉盛帆电子股份有限公司后，南开大学校训中的“允公允能”，也成为盛帆电子的价值理念。2007年，盛帆电子捐出100余万元，在南开设立奖学金，支持和奖励优秀学子，尤其是湖北籍学子。迄今为止，共有300余名学生从中受益。

2015年初，李中泽又代表盛帆电子，大手笔捐赠500万元，设立“南开大学盛帆基金”，用于南开大学的人才培养和教学科研等多方面建设。为表达对盛帆电子共育英才的感谢，南开大学将电子信息与光学工程学院光电所楼命名为“盛帆楼”，日前该楼已正式投入使用。





