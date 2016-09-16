查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 楚动 ·200张演出票免费赠给参赛选手 ·图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 ·国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显 ·图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱 ·图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 200张演出票免费赠给参赛选手 · 图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 · 国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌 · 图文：凯德广场·武胜四周年放“ · 图文：湖北企业的名字刻上南开教 9 楚动 2016.9.16 星期五 图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱 楚天都市报讯 武汉时尚地标——凯德广场·武胜，自开业以来，都是武汉潮人的购物圣地！9月15日，凯德广场·武胜迎来四周年店庆，刮起“放肆”旋风。当天10点开门前，就有大批市民在门口等候。数千份哈根达斯、蛋糕、面膜等免费到店礼，一小时内被领取一空。4元爆款小食、5折精选美食，引得吃货们放肆享受！潮牌服饰3折起，当季爆款168元，让剁手族们按耐不住。当晚，《中国新歌声》明星学员由美亲临现场，带来精彩表演，将凯德广场·武胜四周年店庆推向了高潮。当天，共吸引了6万多市民涌向凯德广场·武胜。据悉，凯德广场·武胜将在10月送上一份“大礼”，拭目以待吧。





