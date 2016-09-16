查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 楚动 ·200张演出票免费赠给参赛选手 ·图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 ·国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌势能凸显 ·图文：凯德广场·武胜四周年放“肆”狂欢 新歌声学员由美空降嗨唱 ·图文：湖北企业的名字刻上南开教学楼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 中秋笔会 第13版 : 夕阳晚晴 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 楚动 · 200张演出票免费赠给参赛选手 · 图文：老年团友峡江游轮上庆中秋 · 国美荣获亚洲品牌双料大奖 品牌 · 图文：凯德广场·武胜四周年放“ · 图文：湖北企业的名字刻上南开教 9 楚动 2016.9.16 星期五 楚天少儿诗词朗诵大赛迎来终极盛会 200张演出票免费赠给参赛选手 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微）夏去秋来，诗词相伴，收获一段诗意的旅程。9月23日（下周五）晚，“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛将迎来终极盛会：获奖的优秀选手们，将与国内著名艺术家同台，在琴台音乐厅奉上一场诗词的盛宴。

今年是楚天都市报创刊20周年，也是武商广场20周岁。报业与商业翘楚携手奉上的这场文化盛会，不仅参与人数比往届更多，获奖奖品更加丰厚，且引入了多位国内著名朗诵及表演艺术家，并融入琴台音乐厅等更多重磅文化元素。

从风雅诗经、盛世风骨，到命运长歌、家国宏声，古老的诗词中国，歌谣传唱了千年。9月23日的颁奖晚会上，近20位优秀小选手将化身中国历史上的著名诗人，与徐涛、康庄、杜宁林、胡乐民这四位国内著名配音及表演艺术家一道，带观众走入诗词的意境，陶醉在诗意的流光之中。在“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛中获得一二三等奖的选手，将在现场接受颁奖及奖品，为刚过去的这个夏天的逐梦之旅划上圆满的句号。

不仅是诗词盛会，更有爱的播撒。晚会上，来自洪灾区蕲春的孩子，还将现场接受由武商广场和简然爱基金发起的爱心捐赠，完成爱的传递。

即日起，大赛组委会面向前期比赛的参与者，免费赠送200张9月23日晚的琴台音乐厅演出门票。凡参加过海选比赛的，均有机会领取，一人两张，先报先得。

抢票方式：扫码关注“楚天都市报楚天亲子”微信公众号，点击底栏“诗词大赛”填写报名表，由组委会确认后，于规定时间段到楚天传媒大厦1608室领取。





