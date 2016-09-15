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奇迹没有发生鲁能被淘汰了
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体育
2016.9.15 星期四
奇迹没有发生鲁能被淘汰了
楚天都市报讯 楚天都市报济南电（记者蔡毅）昨晚，在亚冠联赛1/4决赛次回合比赛中，坐镇主场的山东鲁能未能上演奇迹，1比1与首尔FC战平，总比分2比4被淘汰出局。这意味着在本赛季的亚冠联赛半决赛中，两支来自韩国的球队首尔FC和全北现代将争夺一个进军决赛的名额，而中超球队只能明年再战了。
山东鲁能在双方首回合比赛中，客场1比3败北，鲁能要想主场完成逆转好戏，在本场比赛里至少要取得“2比0”以上的比分。在这个目标下，鲁能从开场就发动猛攻，直到第59分钟，蒙蒂略接蒿俊闵的传中球，头球破门得分，将比分改写为1比0。如果鲁能再入一球，并将2比0的比分保持到终场的话，那么鲁能就将在双方两回合平分的基础上凭借客场进球多而出线。就在鲁能拼命进攻之时，首尔FC抓住一次反击机会破门，将比分扳成1比1。最终，鲁能无力回天，只能接受平局的结果，被淘汰出局。
赛后，鲁能将士沮丧地坐在地上，不太愿意接受这个残酷的事实。鲁能主帅马加特对他们表示了安慰：“队员们拼劲全力想去争取一个2比0的比分，他们努力了，我为他们的表现感到骄傲。有时候，足球场上不是你拼命就能换来想要的结果。未来，我们将把精力放在中超联赛上，争取一个好的成绩，为明年打下扎实的基础。”