查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 体育 ·图文：“萌宝”凌晨报喜“妈妈，我赢了!” ·广告 ·奇迹没有发生鲁能被淘汰了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：“萌宝”凌晨报喜“妈妈， · 广告 · 奇迹没有发生鲁能被淘汰了 15 体育 2016.9.15 星期四 奇迹没有发生鲁能被淘汰了 楚天都市报讯 楚天都市报济南电（记者蔡毅）昨晚，在亚冠联赛1/4决赛次回合比赛中，坐镇主场的山东鲁能未能上演奇迹，1比1与首尔FC战平，总比分2比4被淘汰出局。这意味着在本赛季的亚冠联赛半决赛中，两支来自韩国的球队首尔FC和全北现代将争夺一个进军决赛的名额，而中超球队只能明年再战了。

山东鲁能在双方首回合比赛中，客场1比3败北，鲁能要想主场完成逆转好戏，在本场比赛里至少要取得“2比0”以上的比分。在这个目标下，鲁能从开场就发动猛攻，直到第59分钟，蒙蒂略接蒿俊闵的传中球，头球破门得分，将比分改写为1比0。如果鲁能再入一球，并将2比0的比分保持到终场的话，那么鲁能就将在双方两回合平分的基础上凭借客场进球多而出线。就在鲁能拼命进攻之时，首尔FC抓住一次反击机会破门，将比分扳成1比1。最终，鲁能无力回天，只能接受平局的结果，被淘汰出局。

赛后，鲁能将士沮丧地坐在地上，不太愿意接受这个残酷的事实。鲁能主帅马加特对他们表示了安慰：“队员们拼劲全力想去争取一个2比0的比分，他们努力了，我为他们的表现感到骄傲。有时候，足球场上不是你拼命就能换来想要的结果。未来，我们将把精力放在中超联赛上，争取一个好的成绩，为明年打下扎实的基础。”





