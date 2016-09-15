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图文：“萌宝”凌晨报喜“妈妈，
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奇迹没有发生鲁能被淘汰了
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体育
2016.9.15 星期四
我省残奥健儿两人参赛双双夺金
图文：“萌宝”凌晨报喜“妈妈，我赢了!”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员何莉莉 白莉莎）两人出征，两人夺金！昨天，从里约残奥会赛场传来喜讯，在乒乓球TT9级女子单打决赛中，武汉运动员柳萌战胜队友雷丽娜夺冠，这也是继轮椅竞速队员刘文君之后，我省运动员在本次残奥会上获得的第二块金牌。
今年10月27日才满20岁的柳萌，在6岁时因车祸失去了左小腿。但装上假肢的她，在乒乓球赛场上找到了自我。记者昨天拨通柳萌妈妈的电话时，她告诉记者，正和柳萌的爸爸在丽江旅游。虽然不在武汉，但通过视频聊天，她几乎每天都在关注女儿在里约的情况。
决赛是在北京时间昨天凌晨结束，不过柳妈妈从前天晚上起就一直没睡好，直到凌晨4点多才迷迷糊糊地睡着。4点20分，她的手机突然响了，来电显示是“萌宝”。柳妈妈说，这是女儿的号码。到里约之后，柳萌第一次打来了越洋电话。柳妈妈接通电话，听到的是女儿兴奋的声音：“妈妈，我赢了！”因为要领奖，柳萌没有讲几句就挂了电话，不过这个电话也让柳妈妈再也睡不着了。
柳妈妈说，柳萌回国的时间是9月22日，回去以后，她要准备点好吃的，好好犒劳一下女儿。柳萌最爱吃的是妈妈做的虾球，2012年伦敦残奥会上她获得女单第五名，回来的时候妈妈就给她做了一盘，柳萌全吃光了。柳妈妈说，女儿在巴西吃不到家乡口味，还很想念这道菜，这次她还要给女儿多做一点。
昨日，我国健儿在里约残奥赛场上继续高歌猛进，摘得13金。除了柳萌的这枚乒乓球金牌，我国“泳军”单日收获4金，24枚的金牌数与在伦敦创下的残奥纪录持平；被称为“梦之队”的中国轮椅击剑队在当天参加的三个项目中包揽全部金牌。
六天过后，中国残奥军团共获63金51银33铜，在奖牌榜上一骑绝尘。英国以34金18银23铜位列第二，乌克兰以27金21银24铜排第三。