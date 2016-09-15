查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 文娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁 ·图文：孙杨、张继科来了 女明星变粉丝 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总 · 图文：孙杨、张继科来了 女明星 14 文娱 2016.9.15 星期四 图文：孙杨、张继科来了 女明星变粉丝 楚天都市报讯 图为：刘嘉玲和张继科



楚天都市报长沙电（记者张聪）孙杨、张继科奥运会后上综艺了！明晚播出的真人秀《我们来了》中，他俩将接受赵雅芝、刘嘉玲、莫文蔚、谢娜、陈乔恩、奚梦瑶、徐娇的顶礼膜拜。

昨日，楚天都市报记者在长沙提前看片，发现面对孙杨和张继科，见多识广的明星们也秒变迷妹——刘嘉玲不仅主动求合影，还求张继科脱衣签名送给自己和梁朝伟；当孙杨被问到是喜欢腿长还是皮肤白的女生时，奚梦瑶主动介绍自己“肤白腿长”，夺人眼球。而在看片会后亮相的赵雅芝表示，其实《我们来了》每期都会请“男神”，“但这次来的是孙杨和张继科，太惊喜了！”

本站《我们来了》在大连录制，明星和奥运冠军要玩海上摩托艇，这个环节中孙杨和奚梦瑶配合默契，画面感极其美好。谢娜大姐大上身想要带张继科“一起玩”，不慎两人齐齐落水，失控的摩托艇还撞上了陈乔恩所在摩托艇的船头。

赵雅芝遗憾表示，自己怕水，“中学跟同学游泳，一位男同学溺水，那次之后对我是非常大的阴影，就没游过海水。”她没有参与其中，只好留在岸上给大家打气。





