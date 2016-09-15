广告：动向新闻广告图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁图文：孙杨、张继科来了 女明星变粉丝
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 文娱
·广告：动向新闻
·广告
·图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁
·图文：孙杨、张继科来了 女明星变粉丝
楚天都市报电子版
----  
 
14 文娱 2016.9.15 星期四
哎哟喂
图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁
    楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰 摄影：楚天都市报记者萧颢

    全民关注里约赛场，一批奥运“网红”横空出世。其中，张继科、傅园慧的“迷妹”（女粉丝的网络代称）数量最多。
    昨日下午，荆州小伙、里约奥运会羽毛球男子单打冠军谌龙来汉，宣传由其客串的体育题材电影《击战》。谈到和乒乓球队的网红们比人气时，本人比电视里帅气10倍的谌龙傲娇地说：“我们羽毛球队都长得比较帅。”

    你看我长得帅吗？

    游泳队有孙杨、宁泽涛、傅园慧三大“热搜词”，乒乓球队有两组国民CP（张继科和马龙，孔令辉和刘国梁），相较之下，羽毛球队只有林丹一个人气王，谌龙虽贵为世界冠军，却极少亮相。
    是谌龙缺少做“网红”的硬件吗？非也非也！昨日出现在记者面前的谌龙，外形帅气，打扮时髦，往台上一站气场全开，明星范儿十足，怎么看都是“迷妹”们的菜。
    谌龙说，《击战》是师兄鲍春来主演的作品，自己当然要力挺。一听说要回家乡湖北宣传，立马就来了。“昨天一到武汉就跟朋友去吃烧烤，好吃！”
    前世界冠军鲍春来退役后，一心一意地闯荡娱乐圈。谌龙有没有同样的兴趣？他反问：“大家觉得我长得帅吗？如果觉得还行，等我退役后我就来娱乐圈。”
    请问冠军最想演什么角色？谌龙回答：“霸道总裁！”说完又摆手，“开玩笑的啊。”

    有女友就没“迷妹”？

    生于1989年的谌龙很早就公开了恋情，女友王适娴也是羽球高手。记者和谌龙开玩笑说，女友介不介意他被“迷妹”表白，他迷迷糊糊地问：“迷妹？”
    得知“迷妹”是什么后，谌龙反而抱怨了起来，“不能因为我有了女朋友，你们就不喜欢我了啊！你们看我打球、支持我，我会很开心啊。”真是个耿直Boy！
    聊到“网红一哥”张继科时，谌龙大大咧咧地说：“我们和乒乓球队都很熟，奥运会我和许昕住一个屋。”
    听到记者夸中国羽球队整体比乒乓球队要帅一点时，谌龙先是客气，“别别别，不能这么说。”后来又勇敢承认，“对，我们是更帅一点。”


   