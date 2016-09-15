查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 文娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁 ·图文：孙杨、张继科来了 女明星变粉丝 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总 · 图文：孙杨、张继科来了 女明星 14 文娱 2016.9.15 星期四 哎哟喂 图文：奥运冠军谌龙也想演霸道总裁 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰 摄影：楚天都市报记者萧颢



全民关注里约赛场，一批奥运“网红”横空出世。其中，张继科、傅园慧的“迷妹”（女粉丝的网络代称）数量最多。

昨日下午，荆州小伙、里约奥运会羽毛球男子单打冠军谌龙来汉，宣传由其客串的体育题材电影《击战》。谈到和乒乓球队的网红们比人气时，本人比电视里帅气10倍的谌龙傲娇地说：“我们羽毛球队都长得比较帅。”



你看我长得帅吗？



游泳队有孙杨、宁泽涛、傅园慧三大“热搜词”，乒乓球队有两组国民CP（张继科和马龙，孔令辉和刘国梁），相较之下，羽毛球队只有林丹一个人气王，谌龙虽贵为世界冠军，却极少亮相。

是谌龙缺少做“网红”的硬件吗？非也非也！昨日出现在记者面前的谌龙，外形帅气，打扮时髦，往台上一站气场全开，明星范儿十足，怎么看都是“迷妹”们的菜。

谌龙说，《击战》是师兄鲍春来主演的作品，自己当然要力挺。一听说要回家乡湖北宣传，立马就来了。“昨天一到武汉就跟朋友去吃烧烤，好吃！”

前世界冠军鲍春来退役后，一心一意地闯荡娱乐圈。谌龙有没有同样的兴趣？他反问：“大家觉得我长得帅吗？如果觉得还行，等我退役后我就来娱乐圈。”

请问冠军最想演什么角色？谌龙回答：“霸道总裁！”说完又摆手，“开玩笑的啊。”



有女友就没“迷妹”？



生于1989年的谌龙很早就公开了恋情，女友王适娴也是羽球高手。记者和谌龙开玩笑说，女友介不介意他被“迷妹”表白，他迷迷糊糊地问：“迷妹？”

得知“迷妹”是什么后，谌龙反而抱怨了起来，“不能因为我有了女朋友，你们就不喜欢我了啊！你们看我打球、支持我，我会很开心啊。”真是个耿直Boy！

聊到“网红一哥”张继科时，谌龙大大咧咧地说：“我们和乒乓球队都很熟，奥运会我和许昕住一个屋。”

听到记者夸中国羽球队整体比乒乓球队要帅一点时，谌龙先是客气，“别别别，不能这么说。”后来又勇敢承认，“对，我们是更帅一点。”





