查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 中秋笔会 ·与故乡书 ·妈妈下次回家帮您洗脚 ·儿子，爸爸对你说 ·见字如面 ·爸爸是女儿辜负了您 ·闺蜜你在哪里 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 与故乡书 · 妈妈下次回家帮您洗脚 · 儿子，爸爸对你说 · 见字如面 · 爸爸是女儿辜负了您 · 闺蜜你在哪里 13 中秋笔会 2016.9.15 星期四 爸爸是女儿辜负了您 楚天都市报讯 爸爸：

8年前的秋天，您永远离开了我们。又是一年中秋节，您在那边还好吗？

爸爸,您一直非常重视孩子们的教育问题。哥哥姐姐被耽误了，您把希望全部寄托在我身上。可惜我那时年少轻狂，又被一段不成熟的早恋牵扯了很多精力，根本没有全力以赴学习。高考发榜的那天，当您得知我名落孙山时，您那么高大魁梧的身材一下子矮了下去。但您什么也没有说，只是拿着扫帚有一下没一下地扫着，泪流满面。这一幕深深地印在我脑海里。此后二十多年，我总会想起这一幕。爸爸，对不起，是女儿辜负了您！

好了，现在说些高兴的事：在您走后的那年，您的大孙女就考取了武大，本科毕业后又考取了本校的研究生，现在海南的一家大型医院工作。您的孙子留学德国，马上就要回来报效祖国了。就连你最小的孙女蓉儿也大学毕业到上海工作去了……爸爸，您可以安息了。

女儿：娇娇





