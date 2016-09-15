查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第13版 中秋笔会
·与故乡书
·妈妈下次回家帮您洗脚
·儿子，爸爸对你说
·见字如面
·爸爸是女儿辜负了您
·闺蜜你在哪里
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 经济
第11版 : 广告
第12版 : 教卫
第13版 : 中秋笔会
第14版 : 文娱
第15版 : 体育
第16版 : 时事
第2版 : 要闻
第3版 : 爷爷的长征
第4版 : 爷爷的长征
第6版 : 焦点
第7版 : 视点
第8版 : 现场
第9版 : 养生
·
与故乡书
·
妈妈下次回家帮您洗脚
·
儿子，爸爸对你说
·
见字如面
·
爸爸是女儿辜负了您
·
闺蜜你在哪里
13
中秋笔会
2016.9.15 星期四
爸爸是女儿辜负了您
楚天都市报讯 爸爸：
8年前的秋天，您永远离开了我们。又是一年中秋节，您在那边还好吗？
爸爸,您一直非常重视孩子们的教育问题。哥哥姐姐被耽误了，您把希望全部寄托在我身上。可惜我那时年少轻狂，又被一段不成熟的早恋牵扯了很多精力，根本没有全力以赴学习。高考发榜的那天，当您得知我名落孙山时，您那么高大魁梧的身材一下子矮了下去。但您什么也没有说，只是拿着扫帚有一下没一下地扫着，泪流满面。这一幕深深地印在我脑海里。此后二十多年，我总会想起这一幕。爸爸，对不起，是女儿辜负了您！
好了，现在说些高兴的事：在您走后的那年，您的大孙女就考取了武大，本科毕业后又考取了本校的研究生，现在海南的一家大型医院工作。您的孙子留学德国，马上就要回来报效祖国了。就连你最小的孙女蓉儿也大学毕业到上海工作去了……爸爸，您可以安息了。
女儿：娇娇