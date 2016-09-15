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第13版 中秋笔会
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13
中秋笔会
2016.9.15 星期四
见字如面
楚天都市报讯 你有多久没有收到一封家书，又有多久没有写过一封家书？“见字如面”，简简单单的4个字，蕴藏着多少只可意会不可言传的文字魅力。家书，更是带给亲人一种凝固在纸上的浓厚持久的温情。亲人们在写信或者盼信的过程中，包含了多少希冀和憧憬，而读一封尘封已久的家书，无异于温习一段永不褪色的亲情。
信在，心就在。家在，家书就会来。