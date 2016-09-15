查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 中秋笔会 ·与故乡书 ·妈妈下次回家帮您洗脚 ·儿子，爸爸对你说 ·见字如面 ·爸爸是女儿辜负了您 ·闺蜜你在哪里 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 与故乡书 · 妈妈下次回家帮您洗脚 · 儿子，爸爸对你说 · 见字如面 · 爸爸是女儿辜负了您 · 闺蜜你在哪里 13 中秋笔会 2016.9.15 星期四 见字如面 楚天都市报讯 你有多久没有收到一封家书，又有多久没有写过一封家书？“见字如面”，简简单单的4个字，蕴藏着多少只可意会不可言传的文字魅力。家书，更是带给亲人一种凝固在纸上的浓厚持久的温情。亲人们在写信或者盼信的过程中，包含了多少希冀和憧憬，而读一封尘封已久的家书，无异于温习一段永不褪色的亲情。

信在，心就在。家在，家书就会来。





