与故乡书妈妈下次回家帮您洗脚儿子，爸爸对你说见字如面爸爸是女儿辜负了您闺蜜你在哪里
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 第13版 中秋笔会
·与故乡书
·妈妈下次回家帮您洗脚
·儿子，爸爸对你说
·见字如面
·爸爸是女儿辜负了您
·闺蜜你在哪里
楚天都市报电子版
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13 中秋笔会 2016.9.15 星期四
见字如面
    楚天都市报讯 你有多久没有收到一封家书，又有多久没有写过一封家书？“见字如面”，简简单单的4个字，蕴藏着多少只可意会不可言传的文字魅力。家书，更是带给亲人一种凝固在纸上的浓厚持久的温情。亲人们在写信或者盼信的过程中，包含了多少希冀和憧憬，而读一封尘封已久的家书，无异于温习一段永不褪色的亲情。
    信在，心就在。家在，家书就会来。


   