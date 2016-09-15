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第13版 中秋笔会
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13
中秋笔会
2016.9.15 星期四
儿子，爸爸对你说
楚天都市报讯 亲爱的儿子：
马上就是中秋节了，这是亲人相互思念的日子，爸爸决定给远在家乡的你写一封信。这是爸爸第一次给你写信，以后爸爸还会给你写更多的信。
儿子，你知道吗？当你还在你妈妈的肚子里，爸爸每天都会朝思暮想，想象出世后的你该是什么个样子？是像你爸爸那样塌塌的鼻梁，还是像你妈妈那样高挺的鼻梁？最好不要像爸爸哦。但是当你出生后，这些都不重要，不管你长得什么样子，在爸爸心中，你都是最帅的宝贝！
儿子，现在你上小学了，但爸爸看到你不喜欢吃饭，又爱挑食，爸爸心里好着急。儿子，你要是什么都吃该多好啊！
儿子，请原谅爸爸没有时间在家陪伴你，因为目前家里还有经济压力，需要花钱的地方还很多。等过两年，家庭经济条件有所改善后，爸爸就回家里陪着你和你妈妈，也陪着爷爷奶奶，一家人过开开心心的日子，好吗？
父亲：周霖