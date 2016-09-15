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 第12版 教卫
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楚天都市报电子版
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12 教卫 2016.9.15 星期四
图文：高校新生的中秋礼
    楚天都市报讯 中秋佳节，江城许多高校向远离家人的学子送来节日温暖。昨日上午，武汉工程科技学院定制14000多个月饼，空运到校供师生分享，同时还专门为节日期间过生日的新生定制高达1.6米的7层蛋糕塔。万名学生齐聚校足球场，领月饼，吃蛋糕，满是节日喜悦。
    楚天都市报记者周治涛 通讯员周琰 杨振 魏世钰 王国强 李艳萍 梅盼摄


   