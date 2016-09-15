查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告 ·鄱阳湖江豚湖北产子 ·图文：高校新生的中秋礼 ·晚了一步! 15岁少年痛失右侧睾丸 ·武汉中招宏志生今年缺口超八成 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告 · 鄱阳湖江豚湖北产子 · 图文：高校新生的中秋礼 · 晚了一步! 15岁少年痛失右侧 · 武汉中招宏志生今年缺口超八成 12 教卫 2016.9.15 星期四 图文：高校新生的中秋礼 楚天都市报讯 中秋佳节，江城许多高校向远离家人的学子送来节日温暖。昨日上午，武汉工程科技学院定制14000多个月饼，空运到校供师生分享，同时还专门为节日期间过生日的新生定制高达1.6米的7层蛋糕塔。万名学生齐聚校足球场，领月饼，吃蛋糕，满是节日喜悦。

楚天都市报记者周治涛 通讯员周琰 杨振 魏世钰 王国强 李艳萍 梅盼摄





