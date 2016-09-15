查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告 ·鄱阳湖江豚湖北产子 ·图文：高校新生的中秋礼 ·晚了一步! 15岁少年痛失右侧睾丸 ·武汉中招宏志生今年缺口超八成 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告 · 鄱阳湖江豚湖北产子 · 图文：高校新生的中秋礼 · 晚了一步! 15岁少年痛失右侧 · 武汉中招宏志生今年缺口超八成 12 教卫 2016.9.15 星期四 鄱阳湖江豚湖北产子 小豚已满月 专家称并非鄂赣“混血儿” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）去年3月来湖北“联姻”的鄱阳湖江豚，在我省监利何王庙的江豚保护区江段娩下一头小豚。中科院水生专家昨称，这头已满月的小豚并不是公众期待的鄂赣“混血”江豚。

位于何王庙的长江江豚省级自然保护区负责人李春盛告诉记者，小豚是8月上旬出生，已满月的小家伙目前活动正常，体格健壮。他介绍，江豚出生时声呐系统发育还不健全，半岁前以母乳为主，需要与母亲生活在一起，这也是江豚生命最脆弱的时期。目前，保护区根据保护方案，每周对小豚监测三四次，以观察其是否健康成长。

去年3月，农业部联手环保部、中科院及鄂湘赣三省，在我省何王庙保护区启动“长江江豚迁地保护工程”，从鄱阳湖迁入2雄2雌江豚。12月1日，我省石首天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区的2雄2雌江豚，也被送至此地，与先期抵达的鄱阳湖江豚“联姻”，目的是防止长江内江豚近亲繁殖。

此次鄱阳湖江豚产下的小江豚，是否为鄂赣江豚联姻所产？中科院水生所专家称，基本判断不是联姻所产。江豚怀孕后，一般需12个月后产子，从天鹅洲迁出的2头雌豚，迁移前曾作检查均未怀孕，而总共4头雌豚中，来自鄱阳湖的2头估算年龄分别为3岁和12岁，来自天鹅洲的2头估算为4岁和6岁，江豚约5岁达到性成熟，主要繁殖季节是5-9月份。由此可以推断，小豚的父母应系鄱阳湖江豚。

专家表示，理论上讲鄂赣“混血”江豚仍有希望在今年内出生。





