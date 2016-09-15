查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 盯准钢木结构建筑千亿市场 武钢与福汉木业合建钢木产业园 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吕锐 通讯员周卫平 陈萌）今后，会有更多人住上钢木结构的房子。第六届世界木材与木制品贸易大会昨在武汉闭幕，武钢集团和福汉木业携手玩“混搭”，建设武汉国际钢木高新技术产业园。

中国木材与木制品流通协会首席专家朱光前表示，木结构建筑在北美占90%，日本、欧洲、澳洲在50%以上，国内现在占比不到千分之二。随着生态环保、绿色发展理念深入人心，新型木结构建筑正悄然兴起，未来5到10年将成为千亿元级别的蓝海市场。

省联发投常务副总经理丁振国介绍，两层以上的木建筑房屋，需要与高品质的钢结构结合，以确保建筑的安全性。联发投旗下的福汉木业与武钢携手，将在阳逻港区域腹地打造钢木产业园，总投资约50亿元。





