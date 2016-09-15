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10
经济
2016.9.15 星期四
盯准钢木结构建筑千亿市场
武钢与福汉木业合建钢木产业园
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吕锐 通讯员周卫平 陈萌）今后，会有更多人住上钢木结构的房子。第六届世界木材与木制品贸易大会昨在武汉闭幕，武钢集团和福汉木业携手玩“混搭”，建设武汉国际钢木高新技术产业园。
中国木材与木制品流通协会首席专家朱光前表示，木结构建筑在北美占90%，日本、欧洲、澳洲在50%以上，国内现在占比不到千分之二。随着生态环保、绿色发展理念深入人心，新型木结构建筑正悄然兴起，未来5到10年将成为千亿元级别的蓝海市场。
省联发投常务副总经理丁振国介绍，两层以上的木建筑房屋，需要与高品质的钢结构结合，以确保建筑的安全性。联发投旗下的福汉木业与武钢携手，将在阳逻港区域腹地打造钢木产业园，总投资约50亿元。