查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 新河大桥封闭维修3个月 去往黄陂武湖、新洲方向车辆注意绕行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇 刘晓阳）记者昨从武汉交管部门获悉，从江岸前往黄陂武湖的汉施公路新河大桥，将于9月17日至12月16日进行3个月的封闭维修。施工期间，该桥禁止机动车通行，行人和非机动车可以从人行道通过。

据了解，新河大桥因超负荷运行已成为“四类危桥”，此次施工将消除安全隐患。为方便市民出行，交管部门设计了以下绕行方案供市民选择：

从汉口前往黄陂武湖、新洲方向的车辆，可经谌家矶大道、三环线、武英高速、汉口北大道，返回汉施公路；也可从后湖大道、金桥大道、塔子湖东路、三环线等，经岱黄高速到汉口北大道，从黄武公路返回汉施公路。反之亦然。

从武昌、青山去往黄陂武湖、新洲方向车辆，由天兴洲大桥过江后，可选择武英高速、汉口北大道返回汉施公路；也可选择武鄂高速从阳逻长江大桥过江，再到汉施公路。

此外，为保证黄陂武湖、新洲等地区市民出行，新河大桥封闭两端分别设置了公交换乘站，市民可通过新河大桥人行道步行换乘。





