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10
经济
2016.9.15 星期四
新河大桥封闭维修3个月
去往黄陂武湖、新洲方向车辆注意绕行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇 刘晓阳）记者昨从武汉交管部门获悉，从江岸前往黄陂武湖的汉施公路新河大桥，将于9月17日至12月16日进行3个月的封闭维修。施工期间，该桥禁止机动车通行，行人和非机动车可以从人行道通过。
据了解，新河大桥因超负荷运行已成为“四类危桥”，此次施工将消除安全隐患。为方便市民出行，交管部门设计了以下绕行方案供市民选择：
从汉口前往黄陂武湖、新洲方向的车辆，可经谌家矶大道、三环线、武英高速、汉口北大道，返回汉施公路；也可从后湖大道、金桥大道、塔子湖东路、三环线等，经岱黄高速到汉口北大道，从黄武公路返回汉施公路。反之亦然。
从武昌、青山去往黄陂武湖、新洲方向车辆，由天兴洲大桥过江后，可选择武英高速、汉口北大道返回汉施公路；也可选择武鄂高速从阳逻长江大桥过江，再到汉施公路。
此外，为保证黄陂武湖、新洲等地区市民出行，新河大桥封闭两端分别设置了公交换乘站，市民可通过新河大桥人行道步行换乘。