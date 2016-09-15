查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 楚天都市报讯 近日，汉口核心菱角湖压轴滨湖商业产品——壹号天地华丽揭幕，该项目由致盛集团、沿海集团共同打造。项目依18万方菱角湖而建，内部规划约1万方欧式园林，形成“一湖、一园”的内外双公园的特色商业街区。在这里，不仅是购物消费、商务交际的场所，也是都会精英消磨时光、放松身心的闲适天地。

以差异化的商业定位和创新的业态规划，壹号天地将弥补区域体验式商业的空白，目前壹号天地20㎡（建面）起小铺、170-460㎡（建面）新华路独栋商业正火爆登记中！





