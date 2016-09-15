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武汉东湖学院20多学生上吐下泻
8
现场
2016.9.15 星期四
武汉东湖学院20多学生上吐下泻
有关部门已介入调查
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）前晚昨晨，位于汤逊湖畔的武汉东湖学院内，20多名学生出现上吐下泻，有学生怀疑是食物中毒。目前，当地市场监督和疾控部门已经介入调查。
昨晚，楚天都市报记者来到学校附近的大学城医院，三名女生正在治疗，医生诊断结果都是“急性肠胃炎”。她们告诉记者，前日中午，她们都在学校二食堂吃了饭，不过是不同的窗口打的饭菜。到了昨日凌晨3时左右，都开始出现上吐下泻的情况。
另一名大四学生小李告诉记者，前日中午，她也到学校二食堂吃了自助餐，晚上自己吃了一个水果。可到了深夜，也开始上吐下泻，她怀疑是食物中毒。
该校相关负责人称，已经接到学生们的反映，统计了患病学生的情况，目前共有约20多名学生患病。他们已请江夏区市场监督管理局和疾控部门到校调查原因。
江夏区市场监督管理局负责人称，据调查，从10日开始，就陆续有学生出现上吐下泻的情况，很多是大一的新生。其他情况仍在调查中。
江夏区疾控中心表示，学生们是否食物中毒，还要进一步调查。