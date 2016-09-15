查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量 ·两个大学生丢了钱包后…… ·捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励 ·武汉东湖学院20多学生上吐下泻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：武汉六家企业上榜 彰显中 · 两个大学生丢了钱包后…… · 捡到10万如数奉还好的哥获公司 · 武汉东湖学院20多学生上吐下泻 8 现场 2016.9.15 星期四 捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员李洲）出租车后座发现10万现金，武汉的哥王小成直奔派出所上交，最终找到失主。昨日，本报报道王小成的事迹后，武汉天长出租车公司向其发放1000元现金，在公司通报表扬他拾金不昧的精神。公司号召其他驾驶员都向王小成学习，希望他继续传递出租车行业的正能量。





