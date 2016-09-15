图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量两个大学生丢了钱包后……捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励武汉东湖学院20多学生上吐下泻
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 第8版 现场
·图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量
·两个大学生丢了钱包后……
·捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励
·武汉东湖学院20多学生上吐下泻
楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.15 星期四
捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员李洲）出租车后座发现10万现金，武汉的哥王小成直奔派出所上交，最终找到失主。昨日，本报报道王小成的事迹后，武汉天长出租车公司向其发放1000元现金，在公司通报表扬他拾金不昧的精神。公司号召其他驾驶员都向王小成学习，希望他继续传递出租车行业的正能量。


   