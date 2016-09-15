查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量 ·两个大学生丢了钱包后…… ·捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励 ·武汉东湖学院20多学生上吐下泻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：武汉六家企业上榜 彰显中 · 两个大学生丢了钱包后…… · 捡到10万如数奉还好的哥获公司 · 武汉东湖学院20多学生上吐下泻 8 现场 2016.9.15 星期四 两个大学生丢了钱包后…… 楚天都市报讯 看病民警捡到钱包 求助江苏警方找到主人



“女儿在武汉上大一，又生病又丢钱包，我们急坏了。幸亏遇到了好警察。”昨日，江苏的徐先生十分激动。

13日下午，56岁的洪山民警来到省中医院光谷院区打针。在医院门前的马路上，他捡到一个钱包，打开一看，里面有现金约2000元，还有一张外地身份证和一张银行卡。身份证显示主人姓徐，女，今年18岁，江苏无锡人。

“她很可能是大一新生，丢了生活费和身份证，该有多着急啊！”李勇顾不得回家休息，站在原地等了半个多小时，但没人前来认领。于是，他将女孩身份证拍下来，联络江苏同行寻求帮助。傍晚，在江苏警方帮助下，他查找到女孩父亲的电话，并和小徐取得联系。

因小徐人生地不熟，昨日上午，李勇来到中南民族大学，将钱包交到她手中。原来，当时小徐也在该医院看了病，在寻找回校的车时，不慎将裤兜里的钱包丢在马路上了。“太谢谢了！我还以为钱包被偷了。”她激动地说。小徐的父亲说，他正在制作一面锦旗，准备邮寄到武汉表达谢意。

楚天都市报记者叶文波 通讯员罗维舟



公交车上发现钱包 司机通过纸条物归原主



前晚6时，坐在武大的教室里，21岁的李同学手机振动起来。他接了电话，对方问：“你是不是钱包掉了？”

李同学将信将疑，打开书包检查，果然发现钱包不见了。“肯定是从光谷到学校的路上，坐572路时掉的。”他赶紧出了学校，打车赶到平湖门的572路公交起点站。从工作人员手中接过钱包后一清点，千元现金，各种证件，一样不少。

“拾金不昧，真太感谢您了。”因为捡到钱包的贺俊杰师傅出车了，李同学在电话中表示感谢。

“是个中学生捡到的，你应该谢他。”26岁的贺师傅记得，昨日下午，当车行驶到中华路时，一名经常坐车的初中男生拿着钱包找到他说：“司机叔叔，捡到个钱包。”到站后，贺师傅和工作人员打开钱包，发现里面有张纸条，上面有李同学的名字及电话号码。

“就是怕钱包掉了，特意留的纸条。”李同学说，没想到小纸条还真的起了作用。

楚天都市报记者刘毅





