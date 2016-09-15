查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量 ·两个大学生丢了钱包后…… ·捡到10万如数奉还好的哥获公司奖励 ·武汉东湖学院20多学生上吐下泻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：武汉六家企业上榜 彰显中 · 两个大学生丢了钱包后…… · 捡到10万如数奉还好的哥获公司 · 武汉东湖学院20多学生上吐下泻 8 现场 2016.9.15 星期四 “2016中国房地产品牌价值研究”成果公布 图文：武汉六家企业上榜 彰显中部力量 楚天都市报讯 楚天都市报记者袁佳



近日，“2016年房地产品牌价值研究”成果在京发布，武汉有福星惠誉、百步亭、庭瑞集团等多家企业上榜，领跑中部地区。

“2016中国房地产品牌价值研究”由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家单位共同主办，今年是第13年。研究成果受到社会各界广泛关注，已成为评判房地产企业经营实力及行业地位的重要标准。



领军房企品牌价值实现提升



中国房地产开发企业研究成果显示，2016品牌企业呈现出明显发展趋势，包括品牌价值大幅提升，品牌效应持续凸显；品牌加速优势资源整合，品牌输出扩大品牌效益；品牌管理注重协同优化，新媒体传播挖掘“粉丝经济”价值；强势品牌加速转型升级，与时俱进焕发品牌新活力。

全国品牌TOP10企业去年年销售额均值达697.57亿元，平均进入55.6个城市，2016品牌价值均值为174.58亿元，同比增长38.10%。国有背景全国品牌企业平均进入城市数量29.5个，2015年销售额均值达548.36亿元。国有全国品牌企业2016品牌价值均值达118.35亿元，同比增长21.89%。

报告认为，随着房地产行业发展进入集约化“新常态”，品牌企业依托品牌竞争力，在加快规模扩张的同时，积极拓展新兴业务领域，提升品牌资产核心价值。在资源整合方面，品牌企业借助强大的品牌公信力，在拿地、融资、合作等方面加速资源集聚，品牌竞争力持续快速增长。



城市地位助力汉派房企崛起



在中国房地产品牌房企阵营里，武汉房企是一支重要力量，这与武汉楼市突飞猛进的发展密不可分。

2016年前8个月，武汉新建住房销量突破20万套，有望连续第三年蝉联全国住宅销冠。面对外来品牌房企的强势竞争，汉派房企趁势崛起，通过深耕武汉、商住并举、创新转型等策略，不断取得新的突破。

“2016中国房地产品牌价值研究”成果中，共有福星惠誉、百步亭集团、奥山集团、庭瑞集团、美好集团、汇得行控股等企业荣登单项榜单，成为武汉房地产领域的代表。

其中，福星惠誉通过“商住并举”、“互联网智慧社区”等策略，成功蝉联全国品牌TOP20（混合所有），同时获得“专业领先品牌——城市更新”奖项；中国民生地产第一品牌百步亭集团，进入旅游休闲地产蓝海的奥山集团，社区志愿者文化独树一帜的美好集团，均成功上榜中部房地产品牌TOP10；此外，汇得行控股以“高端楼宇服务商”成为物业服务特色品牌企业，港联物业成为物业服务市场化运营领先品牌企业。

研究报告指出，作为长江经济带核心城市，武汉新近获批自贸区，城市交通、产业、人口、经济处于上升期，已经吸引了近50家全国品牌房企同台竞技。面对更激烈的挑战，汉派地产军团要充分利用品牌核心竞争力，创新求变才能实现更大发展，抢占更多的市场份额。



2016中国房地产品牌价值研究武汉上榜名单



福星惠誉房地产有限公司

2016中国房地产公司品牌价值TOP20（混合所有）

2016中国房地产综合开发专业领先品牌——城市更新



百步亭集团有限公司

2016中国中部房地产公司品牌价值TOP10



美好置业集团股份有限公司

2016中国中部房地产公司品牌价值TOP10



奥山集团有限公司

2016中国中部房地产公司品牌价值TOP10

恩施奥山世纪城

——2016中国房地产住宅项目品牌价值TOP10



庭瑞集团有限公司

2016中国中部房地产公司品牌价值TOP10



汇得行控股（中国）有限公司

2016中国物业服务特色品牌企业——高端楼宇服务运营商





